İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda tarihi bir kilise zarar gördü
İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde Hristiyanların yoğun olduğu bölgeye düzenlediği hava saldırısında tarihi bir kilise büyük zarar gördü.
Beyrut/Kudüs
Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Nebatiye kentindeki Seyyidet el-İntikal Kilisesi İsrail savaş uçakları tarafından hedef alındı.
İsrail'in gece düzenlediği saldırıda kilisenin yanı sıra çevredeki bazı evlerde de hasar meydana geldi.
Melkani Rum Katolik Patrikhanesi'ne bağlı tarihi kilise, Temmuz 2006'daki İsrail saldırılarında gördüğü hasarın ardından restore edilmişti.
Hedef alınan bölgede saldırı nedeniyle araç geçişine kapanan yolun yeniden açılması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.
İsrail ordusu, Suriye-Lübnan arasındaki sınır kapısını hedef aldığını duyurdu
Ordudan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Lübnan tarafında El-Kaa, Suriye tarafında da Cusiyye ismi verilen sınır kapısını Hizbullah’ın silah transferi için kullandığını öne sürerek hedef aldığı duyuruldu.
Açıklamada, saldırının sınır kapısının yakınındaki "askeri altyapıyı" hedef aldığı iddia edilirken Hizbullah'ın sınırı Suriye'den Lübnan'a silah transferi için kullandığı ileri sürüldü.
İsrail ordusu, Lübnan tarafında El-Kaa, Suriye tarafında da Cusiyye ismi verilen sınır kapısını 25 Ekim’de de hedef almıştı.
Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiyye, geçen ay yapılan saldırılar nedeniyle sınır kapısının hizmet dışı kaldığını duyurmuştu.
İsrail ordusu 14 Ekim'de Lübnan'ın doğusundaki Suriye ile olan sınır kapısı El-Masna’yı da bombalamış ve iki ülke arasındaki başlıca sınır kapısının kapatılmasına neden olmuştu.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (BMMYK) yapılan açıklamada, Lübnan ve Suriye arasındaki iki sınır kapısına İsrail hava saldırılarının, Lübnan'dan Suriye'ye geçmek isteyen insanların "ana yaşam hattını" engellediği belirtilmişti.
Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor. Lübnan hükümetinin açıkladığı verilere göre, ülke genelinde İsrail saldırıları nedeniyle 1,9 milyona yakın kişi yerinden edildi. Bunların 624 binden fazlası Suriye'ye göç etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.