Dolar
34.29
Euro
37.10
Altın
2,732.85
ETH/USDT
2,515.80
BTC/USDT
68,369.00
BIST 100
8,951.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirdiği hava saldırılarında 21 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 21 kişi hayatını kaybetti.

Mohammed Hamood Ali Al Ragawi, Safiye Karabacak  | 28.10.2024 - Güncelleme : 28.10.2024
İsrail'in Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirdiği hava saldırılarında 21 kişi hayatını kaybetti

Beyrut

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'in Sur ve Bint Cubeyl bölgelerine yönelik saldırıları sabah saatlerine kadar sürdü.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde yer alan Sur kentindeki Reml Mahallesi'nde bir binayı hedef aldığı hava saldırısında 5 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları, Sur kentinde El Cevad restoranının yakınındaki bir binaya hava saldırısı düzenledi, saldırıda 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Sur bölgesindeki Burc eş-Şimali beldesinde bir binayı hedef alan İsrail saldırısında, aralarında sağlık görevlisinin de bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Sur bölgesindeki El-Bargaliye, Eş-Bazuriye, Marake, Sur Doğa Koruma Alanı, Şahur ve Tayrdaba beldelerine de saldırı düzenleyerek maddi hasara yol açtı.

Nebatiye kentindeki Eski Saraya Mahallesi'ne düzenlenen İsrail saldırısında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Ayn Beal beldesinde Er-Risale İzciler Derneği ile Er-Risale İlk Yardım Derneği'ne bağlı sivil savunmaya ait bir binaya düzenlediği saldırıda 7 kişi öldü, aralarında bir hemşire ve 3 sağlık görevlisinin de bulunduğu 24 kişi yaralandı.

İsrail topçu birlikleri Ayta eş-Şaab, Ramiye, Ed-Duheyra, El-Bustan, Aytarun ve Kuneyn beldelerini doğrudan hedef aldı; saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadı, hasar meydana geldi.

Sivil savunma ve ilk yardım ekipleri halen enkaz altında kalanları arama çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakanlar Güler ve Bolat terör saldırısı gerçekleştirilen TUSAŞ'ı ziyaret etti
Mersin'de evde çıkan yangında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Sakarya, 9 ayda ürettiği taşıtın yüzde 74'ten fazlasını ihraç etti
Türkiye, Özbekistan'da düzenlenen seçimlerin huzur içinde geçmesinden memnun
Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü konserlerle kutlanacak

Benzer haberler

İsrail saldırısında enkaz altında kalan babasına dair bir iz arıyor

İsrail saldırısında enkaz altında kalan babasına dair bir iz arıyor

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyinde un ve ekmek krizi derinleşiyor

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirdiği hava saldırılarında 21 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki soykırımın küresel ortağı şirketler

Gazze'deki soykırımın küresel ortağı şirketler
İsrail kabinesi, "güvenlik endişesi nedeniyle" toplantı yerlerini değiştirdi

İsrail kabinesi, "güvenlik endişesi nedeniyle" toplantı yerlerini değiştirdi
Irak, hava sahasını ihlal eden İsrail'i BM'ye şikayet etti

Irak, hava sahasını ihlal eden İsrail'i BM'ye şikayet etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet