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Dünya

İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'e düzenlediği saldırılarda 30 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Baalbek bölgesine düzenlediği saldırılarda 30 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

Wassim Samih Seifeddine, Halime Afra Aksoy, Faruk Hanedar, Naim Berjawi  | 06.11.2024 - Güncelleme : 06.11.2024
İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'e düzenlediği saldırılarda 30 kişi öldü, 35 kişi yaralandı Fotoğraf: Houssam Shbaro/AA

Beyrut

Baalbek el-Hirmil Valisi Beşir Hıdır, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Hıdır, İsrail ordusunun, Baalbek el-Hirmil ilinin Baalbek ilçesine düzenlediği 20 saldırıda 30 kişinin öldüğünü, 35 kişinin yaralandığını ifade etti.

İsrail ordusunun Baalbek ilçesine saldırıları yedinci gününde devam ediyor.

Baalbek'i Hizbullah'ın insan kaynağı olarak nitelendiren Lübnanlı uzmanlar, Hizbullah'ın burada geniş bir etkiye ve halk tabanına sahip olduğunu belirtiyor.

İsrail, Baalbek'te Osmanlı döneminden kalma tarihi bir binayı hedef aldı

İsrail'in, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'e yönelik düzenlediği saldırılarda Osmanlı döneminden kalma bir yapı yerle bir oldu.

Baalbek Valisi Beşir Hıdır ve Lübnan Kültür Bakanlığı'ndan ismini açıklamak istemeyen bir yetkili, İsrail'in söz konusu saldırısına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Baalbek Valisi Hıdır, Osmanlı döneminden kalma el-Manşiyye binasının İsrail hava saldırısı sonucunda yıkıldığını söyledi.

"Bu bina arkeolojik olarak sınıflandırılmış bir mahallede yer alıyordu ve Osmanlı döneminden kalmaydı." diyen Hıdır, İsrail'in bugüne kadar Baalbek Kalesi olarak isimlendirilen Jüpiter Tapınağı'na en yakın noktada düzenlediği saldırı olduğunu, saldırının içeride herhangi bir hasara yol açıp açmadığının ise inceleme yapıldıktan sonra öğrenileceğini açıkladı.

Lübnan Kültür Bakanlığı yetkilisi ise, "İsrail'in düzenlediği bir hava saldırısı, tarihi Baalbek Kalesi'nin yakınında yer alan ve Osmanlı dönemine tarihlenen arkeolojik el-Manşiyye binasının yıkılmasına yol açtı." ifadesini kullandı.

Baalbek UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor

İsrail'in 23 Eylül'den beri saldırılar düzenlediği Baalbek kenti, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumunun (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.

Lübnanlı yetkililer daha önceki saldırılarda zarar gören kentteki tarihi eserlerin İsrail saldırıları sonucu yok olmasından endişe ediyor.

İsrail'in geçtiğimiz haftalarda düzenlediği saldırılarda, Lübnan Türkmenlerinin ağırlıklı yaşadığı Duris köyünde bulunan ve Eyyübiler döneminde devşirme Roma malzemesiyle yapılan Duris Kubbesi de zarar görmüştü.

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