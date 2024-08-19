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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'e düzenlediği hava saldırısında 4 kişi yaralandı

İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine düzenlediği hava saldırılarında 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Naim Berjawi, Hamdi Yıldız  | 19.08.2024 - Güncelleme : 19.08.2024
İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'e düzenlediği hava saldırısında 4 kişi yaralandı

Beyrut

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Baalbek kentine bağlı 3 beldeye hava saldırıları düzenledi.

Baalbek'teki Duhur el-Ayrun, Curud Nebi Şit ve Suheyle beldelerinin peş peşe hedef alındığı, Lübnan semalarında İsrail İHA'larının görüldüğü ifade edildi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Baalbek'e düzenlenen İsrail saldırısında 2'si Suriye vatandaşı 4 kişi yaralandı.

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