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Dünya

İsrail'in Lübnan'ın doğusuna düzenlediği saldırılarda 31 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi ve Baalbek'e düzenlediği saldırılarda 31 kişi hayatını kaybetti.

31.10.2024 - Güncelleme : 31.10.2024
İsrail'in Lübnan'ın doğusuna düzenlediği saldırılarda 31 kişi hayatını kaybetti

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ve Lübnan resmi haber ajansında yer alan haberlerde, İsrail'in saldırıları sonucu meydana gelen ölüm ve yaralanmalarla ilgili bilgi verildi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'nde art arda düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine yaptığı saldırıda ise 20 kişi yaşamını yitirdi.

Ölenler arasında kadın ve çocuklar da bulunurken çok sayıda kişi de yaralandı.

Öte yandan Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, gün boyu İsrail'e 28 saldırı yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırılarda Hayfa'nın güneyinde ve Tel Aviv'in doğusunda bulunan İsrail askeri üsleri ve eğitim kamplarının yanı sıra, askeri birlikler ve gasbedilen Filistin topraklarının füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı belirtildi.

- ⁠⁠İsrail’in Lübnan’da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 822 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 822 kişi öldü, 12 bin 937 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 518 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.

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