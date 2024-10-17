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Dünya

İsrail'in Lübnan'ın doğusuna düzenlediği saldırılarda 2 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Mahmut Geldi  | 17.10.2024 - Güncelleme : 17.10.2024
İsrail'in Lübnan'ın doğusuna düzenlediği saldırılarda 2 kişi öldü

İstanbul

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu Lübnan'a yönelik hava saldırılarını sürdürdü.

İsrail ordusunun ülkenin doğusundaki Baalbek el-Hirmil kentinde bir beldeye düzenlediği hava saldırısında 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Baalbek el-Hirmil'e bağlı Es-Seferi beldesine düzenlenen İsrail hava saldırısında da 6 kişi yaralandı.

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