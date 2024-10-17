İsrail'in Lübnan'ın doğusuna düzenlediği saldırılarda 2 kişi öldü
İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı bildirildi.
İstanbul
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu Lübnan'a yönelik hava saldırılarını sürdürdü.
İsrail ordusunun ülkenin doğusundaki Baalbek el-Hirmil kentinde bir beldeye düzenlediği hava saldırısında 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Baalbek el-Hirmil'e bağlı Es-Seferi beldesine düzenlenen İsrail hava saldırısında da 6 kişi yaralandı.