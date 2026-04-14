İsrail ordusunun Lübnan'da karadan işgalini genişlettiği noktalardan Bint Cubeyl ilçesi ile Hiyam beldesinde çatışmalar yoğun şekilde sürerken, uzmanlar ülkenin güneyi için bu noktaların özellikle de Bint Cubeyl'in hayati önem taşıdığını vurguladı.

İsrail'in Lübnan'da hedef tahtasına koyduğu Bint Cubeyl stratejik ve sembolik önem taşıyor İsrail ordusunun Lübnan'da karadan işgalini genişlettiği noktalardan Bint Cubeyl ilçesi ile Hiyam beldesinde çatışmalar yoğun şekilde sürerken, uzmanlar ülkenin güneyi için bu noktaların özellikle de Bint Cubeyl'in hayati önem taşıdığını vurguladı.

Lübnan askeri uzmanlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırılardan önce nüfusu 30 bini bulan Bint Cubeyl'deki çatışmaları değerlendirdi.

Emekli Tuğgeneral Hişam Cabir, Bint Cubeyl ilçesinin hem coğrafi açıdan stratejik bir önemi hem de manevi bir anlamı olduğunu söyledi.

Eski Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın 2000'lerin sonunda İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesinin ardından Bint Cubeyl'de meşhur bir konuşma yaptığını ve şenlik düzenlediğini hatırlatan Cabir, İsrail'in aynı zamanda bu sebeple Bint Cubeyl'i işgal etmek istediğini aktardı.

Bint Cubeyl'in askeri ve coğrafi önemine ilişkin Cabir, "Bint Cubeyl, İsrail'in yakılmış toprak haline getirmeyi hedeflediği sınırdan 8 kilometrelik alanın içinde yer alıyor. Bu yüzden burayı kontrol altına almak istiyorlar ancak kentte büyük bir direniş de mevcut." dedi.

Hizbullah strateji değiştirdi

Cabir, Hizbullah'ın strateji değiştirdiğini ve savunma hattı kurarak toprakları elinde tutmak yerine ilerleyen İsrail güçlerine karşı yıpratma saldırılarına odaklandığını söyledi.

Hizbullah'ın esnek bir savunma yöntemi uyguladığını belirten Cabir, pusu kurma, roket ve İHA'larla ani saldırı düzenleme ve beldelerin içinde direnişe geçme gibi eylemleri içerdiğini anlattı.

Bu stratejinin işe yaradığını savunan Cabir, Hiyam beldesini örnek gösterdi ve İsrail ordusunun uzun süredir Hiyam'ı kontrol altına almaya çalışmasına rağmen, başarı sağlayamadığını kaydetti

Lübnanlı uzman, aynı şekilde Lübnan'ın güneyindeki Nakura, Şema ve Kuzuh gibi çok sayıda beldede çatışmaların sürdüğüne dikkati çekti.

"İsrail intikam saldırıları düzenliyor"

Emekli Tuğgeneral Cabir, İsrail saldırılarına ilişkin, "Ortada hava gücüne sahip olan, evleri yıkan, sivil yerleşimleri bombalayıp intikam alan bir İsrail var. Beyrut, Dahiye ve diğer bölgelerde İsrail'in yaptıkları intikam amacıyladır ve askeri bir hedef gözetmemektedir. Bir günde 303 kişi hayatını kaybetti." dedi.

Lübnan'da durumun çok zor olduğunu vurgulayan Cabir, Lübnan'ın ABD'nin arabuluculuğunda müzakere masasına oturma kararına işaret ederek, "Eğer Amerikalılar bu ülkeyi önemsiyorsa, Lübnan’ın gelecekte huzura kavuşması için İsrail’e bazı tavizler vermesi için baskı yapacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bint Cubeyl kilit nokta

Emekli Tuğgeneral ve askeri uzman Naci Melaib de Bint Cubeyl'in Hiyam'dan daha önemli olduğunu, İsrail sınırına yakınlığından dolayı Hiyam'ın ele geçirilmesinin daha kolay bir hedef olduğunu söyledi.

Hiyam'da çatışmaların sürdüğüne dikkati çeken Melaib, "2006'daki tecrübelerimize göre Bint Cubeyl, İsrail için çok zordu ve orada büyük kayıplar verdiler. Şimdi ise İsrail'in Bint Cubeyl'i geride bırakıp Litani Nehri'ne doğru ilerlemesi imkansız. En azından Hiyam'da yaptıkları gibi, oradaki direnişi bir dereceye kadar bastırmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Melaib, Bint Cubeyl'in önemine vurgu yaparak, "Bence Bint Cubeyl, Stalingrad olacak. Burası kilit nokta, çünkü Hiyam'a, Batı Bekaa'ya, Tibnin'e, Beyt Yahun'a gider ve Ganduriye üzerinden Litani Nehri'ne kadar uzanır. Yani Bint Cubeyl, Lübnan'ın güneyinin orta kesiminin merkezidir." dedi.

⁠İsrail'in hava saldırılarıyla yıkım taktiği gerilla savaşını kolaylaştırıyor

Lübnanlı uzman, "Bint Cubeyl'de çok büyük bir direniş olacak, orayı ne kadar harap etseler, kuşatsalar da direnişçiler orada kalabilir, çünkü böyle bir kuşatma ve savaşa hazırlıklılar. Karadan girmeden önce hava saldırılarıyla yıkıma uğratıyorlar ama bu yıkım, işlerini daha da zorlaştırıyor. Çünkü yıkılmış binalar arasında gerilla savaşı daha kolay hale gelir, saldırı mesafesi sıfıra iner." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in 40 gündür Lübnan'ın güneyinin doğu, batı ve orta kesiminde yaklaşık 8 kilometre ilerleyebildiğini belirten Melaib, Litani Nehri'nin güneyinde İsrail'in "yavaş hareket ettiği" yorumunu yaptı.

"⁠Gerilla savaşı saldıran ordunun ilerlemesi bittiğinde başlar"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Lübnan topraklarına girdikleri yönündeki söylemlerine ilişkin Melaib, İsrail'in Lübnan'ı yığmaya çalıştığı 4-5 tümen askerin yaklaşık 50 bine denk geldiğine dikkati çekti.

Melaib, İsrail'in yanlış bir strateji uyguladığını savunarak, "Gerilla savaşında saldıran orduya doğrudan karşı koyulmaz, sayıca üstün olan ordunun ilerlemesine izin verilir ne zaman durup dinlemek isterler işte o zaman operasyonlar başlar." dedi.

Stratejik ve sembolik öneme sahip bölge: Bint Cubeyl

İsrail ordusunun yaptığı açıklamalar ve İsrail basınına yansıyan haberler de Bint Cubeyl'e gerek stratejik konumu gerekse de sembolik değeri nedeniyle büyük önem atfettiğini gösteriyor.

Bint Cubeyl, Lübnan İsrail sınırının orta kesiminde hem İsrail sınırına hem de çevresindeki Lübnan beldelerine hakimiyetiyle stratejik bir öneme sahip.

İsrail'in 2000'de işgal altında tuttuğu Lübnan'ın güneyinden çekilmesinin ardından dönemin Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, "İsrail, nükleer silaha ve bölgedeki en güçlü hava kuvvetlerine sahip olsa da örümcek ağından daha zayıftır." ifadelerini içeren konuşmasını Bint Cubeyl'deki bir stadyumda yaptı. Bölgenin sembolik önemi ise buradan geliyor.

İsrail basını, ordunun Bint Cubeyl'i kuşatmasının ve işgal saldırılarına başlamasının ardından bu konuşmayı yeniden gündeme getirdi, Nasrallah'ın söz konusu konuşmayı yaptığı stadyumun İsrail tarafından bombalanmış görüntülerini paylaştı.

İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, Bint Cubeyl kuşatmasının tamamlandığı ve işgal saldırılarının başlatıldığı, bölgeye gerçekleştirilen saldırılarda 100'den fazla Hizbullah mensubunun öldüğü, çok sayıda Hizbullah mensubunun ilçede sıkıştığı ileri sürüldü.

İsrail basını, ordunun Bint Cubeyl'e yönelik bir haftadır yoğun saldırılar gerçekleştirdiğini, İsrail ordusunun kuşattığı bölgeye erişimi kestiği ve takviye gelmesini engellediğini, şimdi ise farklı yönlerden ilçeye girip binalarda tarama yaptığını iddia ederek tarama faaliyetlerinden sonra tüm binaların imha edilebileceğini belirtti.