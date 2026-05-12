İsrail'in Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 2 bin 882'ye çıktı İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybının son 24 saatte 13 artarak 2 bin 882'ye yükseldiği bildirildi.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Sur kentine bağlı Kefer Dunin beldesinde bir evi hedef aldı. Saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 7 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

İsrail savaş uçakları Sur kentine bağlı Sarife beldesine de iki hava saldırısı düzenledi.

Öte yandan İsrail'e ait insansız hava araçları, Litani Nehri çevresinde yoğun uçuş yaptı.

İsrail güçleri gece saatlerinde Mercayun ilçesine bağlı Deyr Mimas beldesindeki Hura-Ras el-Halle bölgesine sızma gerçekleştirdi.

Güneş enerjisiyle çalışan ve beldenin tamamına içme suyu sağlayan su pompa istasyonuna patlayıcı yerleştiren İsrail güçleri, istasyonu sabaha karşı havaya uçurdu.

İsrail'in, bir yaralı hastaneye taşıyan aracı hedef aldığı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti

Lübnan resmi haber ajansı NNA’ya göre, İsrail ordusunun dün Nebatiye'ya bağlı Adşit beldesine hava saldırısı düzenledi.

Olayın ardından yaralanan bir kişiyi hastaneye taşıyan araç, hastaneye varmadan önce Düveyr beldesinde İsrail İHA'sı tarafından hedef alındı.

Araçta bulunan 3 kişi saldırıda yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde Suriyeli çiftin bulunduğu motosikleti hedef aldı

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail'e ait bir İHA, Sur kentinin Tayr Diba beldesindeki Hamadiyye bölgesinde seyir halindeki motosikleti hedef aldı.

Saldırıda motosikleti kullanan Suriyeli bir adam hayatını kaybederken, eşi yaralandı. Yaralı kadın Sur'daki Hiram Hastanesi'ne kaldırıldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısına ilişkin son verilerini paylaştı.

Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 882'ye, yaralı sayısı 8 bin 768'e ulaştı.

Yaşamını yitirenlerin 200'ünün çocuk, 279'unun kadın olduğu belirtilirken, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısının 108'e, yaralananların sayısının ise 249'a çıktığı aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı, dünkü açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 2 bin 869 kişinin öldüğünü bildirmişti.

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyinde bir sağlık merkezi yakınını bombaladı

Lübnan resmi haber ajansı NNA’ya göre, İsrail savaş uçakları Erzun beldesindeki bir sağlık noktası yakınında bulunan bir evi hedef aldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırının beldedeki bir sağlık noktası yakınında bulunan binaya düzenlendiği görüldü.

Saldırı sonrası evin tamamen yıkıldığı, çevredeki araçlarla bir ambulansın da zarar gördüğü kaydedildi.

İsrail basını: İsrail ordusu, Hizbullah saldırılarına karşı FPV dron fabrikası kuruyor

İsrail ordusunun, Hizbullah'ın insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı bu alandaki ihtiyacını karşılamak amacıyla FPV dron üretim tesisi kuracağı bildirildi.

Hizbullah'ın, ateşkes sonrası İsrail'e karşı misilleme stratejisi kapsamında kullanmaya başladığı fiber optik kamikaze İHA'ların, İsrail ordusunun elektronik savunma sitemlerini etkisiz bırakması sonrası Tel Aviv yönetimi yeni önlem arayışlarına girdi.

İsrail Ordu Radyosu, Hizbullah'ın saldırılarına karşı bu alandaki ihtiyacı karşılamak amacıyla FPV dron üretimi için İsrail ordusu bünyesinde üretim tesisi kurulacağını duyurdu.

Haziran 2026'da faaliyete başlayacağı belirtilen üretim tesisinde, 200 Ultra-Ortodoks Yahudi (Haredi) askerin görev yapacağı kaydedildi.

İsrail, bugüne kadar FPV dronlarını Çin'de üretim tesisleri olan İsrailli şirketlerden temin ediyordu. İsrail'in fabrika kurma hamlesiyle FPV dron üretiminde Çin'e olan bağımlılığını azaltmak istediği belirtiliyor.

Hizbullah: Lübnan yönetimini İsrail'le doğrudan müzakerelerden çekilmeye çağırıyoruz

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, sosyal medya mesajında, İsrail ve ABD'nin saldırılarına karşı koyduklarını belirterek, "Boyun eğmeyeceğiz ve teslim olmayacağız. Süre ne kadar uzarsa uzasın, fedakarlıklar ne kadar büyük olursa olsun Lübnan'ı ve halkını savunmayı sürdüreceğiz. Saldırılara ve ihlallere karşılık vereceğiz."ifadesini kullandı.

ABD öncülüğünde yürütülen müzakereye de değinen Kasım, dolaylı müzakere seçeneğinden yanna olduklarını vurgulayarak, "Lübnan yönetimini, İsrail'e tamamen kazanç sağlayan ve karşılıksız tavizler verilen doğrudan müzakerelerden çekilmeye çağırıyoruz." açıklamasında bulundu.

İsrail'in Lübnan'da yaralı taşıyan aracı hedef aldığı saldırıda 2 sivil savunma görevlisi öldü

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde 2 sivil savunma görevlisinin, yaralı bir kişiyi hastaneye ulaştırmaya çalışırken, İsrail saldırısında hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nebatiye Bölge Merkezi'nde görevli ekip, kentte İsrail saldırısında yaralanan bir kişiyi hastaneye kaldırdığı sırada hedef alındı.

İsrail saldırısında 2 sivil savunma görevlisi yaşamını yitirirken, 1 personel yaralandı.

İsrail saldırılarında geceden bu yana 12 kişi öldü

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA), öğle saatlerinde Nebatiye'ye bağlı Cebşit beldesini hedef aldı.

Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Nebatiye kentinde 2 sivil savunma görevlisinin hedef alındığı saldırıyla birlikte, İsrail'in Lübnan'a geceden bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün, 2 Mart'tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden İsrail saldırılarında 2 bin 846 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.