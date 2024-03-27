Dolar
32.26
Euro
34.92
Altın
2,192.75
ETH/USDT
3,493.30
BTC/USDT
68,714.00
BIST 100
8,806.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında son 24 saatte 16 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 16 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İdiris Okuduci  | 27.03.2024 - Güncelleme : 27.03.2024
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında son 24 saatte 16 kişi hayatını kaybetti

Beyrut

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın sınır bölgesinde yer alan Nakura beldesindeki bir kafeye füze ile saldırı düzenledi.

Nakura'daki saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği ve bazı kişilerin de yaralandığı ifade edildi.

İsrail ordusu ayrıca Teyr Harfa beldesindeki İslami İzci Derneği'ne bağlı sivil savunma ekiplerinin bulunduğu binaya hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırı nedeniyle sivil savunma ekiplerinden 6 kişinin öldüğü, bazılarının halen enkaz altında oldukları belirtildi.

İsrail ordusu bugün Habbariye beldesindeki Cemaat el İslamiye'ye bağlı acil yardım ekibine yönelik hava saldırısı düzenlemiş, toplamda 7 kişi ölmüştü.

İsrail'in son 24 saatte Lübnan'a yönelik saldırılarında ölenlerin sayısı böylelikle 16 kişi olarak kayda geçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin 8'inci insani yardım gemisi, yarın Gazze için yola çıkıyor
SETA "31 Mart'a Doğru Türkiye" başlıklı panel düzenledi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki'den belediyelere kentsel dönüşüm çağırısı
Belçika'daki Türk STK'lerden terör örgütü PKK provokasyonlarını önleme çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da yaşlı teyze ile sohbet etti

Benzer haberler

BM ve sivil toplum kuruluşları, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana 212 okul vurduğunu bildirdi

BM ve sivil toplum kuruluşları, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana 212 okul vurduğunu bildirdi

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında son 24 saatte 16 kişi hayatını kaybetti

ABD, İsrail'in Gazze'de "soykırım" uyguladığını savunan BM raporunu reddetti

BM: Gazze'ye yeterli gıda girişi yapılmıyor ve dağıtımda sıkıntılar sürüyor

BM: Gazze'ye yeterli gıda girişi yapılmıyor ve dağıtımda sıkıntılar sürüyor
Fransa'nın İsrail'e gönderdiği fişeklerin Gazze'de kullanılmış olabileceği iddia edildi

Fransa'nın İsrail'e gönderdiği fişeklerin Gazze'de kullanılmış olabileceği iddia edildi
ABD'lilerin yarısından fazlası İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını desteklemiyor

ABD'lilerin yarısından fazlası İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını desteklemiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet