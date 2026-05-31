İsrail'in Lübnan'a saldırısında aynı aileden 6'sı çocuk 9 kişi hayatını kaybetti

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Adlun beldesinde sivillerin yaşadığı bir evi hedef aldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, enkaz altından çıkarılan cenazelerin aynı aileden 6'sı çocuk 9 Suriyeliye ait olduğu bildirildi.

İsrail'in Lübnan'da sürdürdüğü saldırılarda biri sağlık görevlisi 2 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde sürdürdüğü saldırılarda biri sağlık görevlisi 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, güneydeki Nebatiye kentine bağlı birçok beldeyi savaş uçakları ve insansız hava araçlarıyla (İHA) bombaladığı belirtildi.

Nebatiye kentine bağlı Cibşit beldesini hedef alan hava saldırısında Lübnanlı bir gencin öldüğü aktarılan haberde, İsrail'in Ensar beldesine düzenlediği saldırıda da bir sağlık görevlisinin öldüğü ve 4 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail savaş uçaklarının Nebatiye'deki Necde Hastanesi'nin çevresini bombaladığına işaret edilen haberde, hava saldırıları sonucu Necde Hastanesi'nin bazı bölümlerinde hasar oluştuğu kaydedildi.

Nebatiye kentindeki Kefrcevz bölgesinin de ağır bombardımana tutulduğu ve birçok iş yerinin yerle bir olduğu aktarılan haberde, Nebatiye kentine bağlı Ernun, Kefrtebnit, Deyr ez-Zehrani, el-İyşiyye ve Şevkeyn beldelerinin de bir dizi hava saldırısıyla hedef alındığı ifade edildi.

İsrail ordusu, Lübnan'da Litani Nehri'nin kuzeyinde yer alan stratejik tepedeki kaleyi işgal etti

İsrail ordusu, ateşkese rağmen kara saldırılarını genişlettiği Lübnan'da Litani Nehri'nin kuzeyindeki stratejik tepede yer alan Şakif Kalesi'ni işgal etti.

İsrail ordusundan yapılan yazlılı açıklamada, kara birliklerinin son birkaç gündür Lübnan'ın güneyindeki Vadi Seluki ve Şakif sırtlarında geniş çaplı saldırılar yürüttüğü bildirildi.

Açıklamada, Litani Nehri'ne, Nebatiye kent merkezine ve çevredeki beldelere hakim konumdaki stratejik bir tepede yer alan Şakif Kalesi'nin sabah saatlerinde kara birliklerince işgal edildiği belirtildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, birkaç gün önce başlatılan kara saldırılarının hedefinin Şakif Tepeleri ve Vadi Seluki bölgesinin işgali olduğunu ifade etti.

Hizbullah'a ait karargah ve altyapı unsurlarının hedef alındığını öne süren Waweya, kara saldırıları öncesi bölgeye şiddetli hava saldırıları ile tank ve topçu atışı gerçekleştirildiğini kaydetti.

Hizbullah, İsrail'e ait askeri noktalara saldırılar düzenlediğini duyurdu

Hizbullah, İsrail'in kuzeyi ve Lübnan'ın güneyinde İsrail'e ait askeri noktaları hedef alan çok sayıda saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, saldırıların İsrail ordusunun Lübnan'daki işgalinin genişlemesi ve ateşkes ihlallerine karşılık yapıldığı bildirildi.

Kiryat Şimona yerleşim biriminin roketlerle üç kez hedef alındığı aktarılan açıklamada, bölgede İsrail ordusuna ait altyapı tesislerinin vurulduğu belirtildi.

İsrail'e ait sınır üzerinde yer alan Şumera ve Yaara askeri noktalarına da insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in kuzeyinde hava operasyonlarının komuta edildiği Meron Üssü'nün füze saldırısıyla hedef alındığı, Safed kentindeki askeri altyapının da vurulduğu kaydedildi.

Lübnan'daki İsrail güçlerine saldırılar

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ilçesine bağlı Ganduriye beldesinde ilerlemeye çalışan İsrail güçlerine saldırı yapıldığı ve kurulan pusuyla patlayıcı düzeneklerinin infilak ettirildiği belirtildi.

Açıklamada, Dibbin beldesindeki İsrail ordusuna ait güçlere yönelik topçu ve roket saldırıları yapıldığı belirtildi.

Zavtar eş-Şarkiyye ve Yahmar eş-Şakif bölgelerinde ilerlemeye çalışan İsrail ordusu birliklerinin de hedef alındığı kaydedilen açıklamada, bu unsurlara karşı çeşitli saldırılar düzenlendiği bilgisi verildi.

Lübnan'ın güneyinde Hizbullah saldırısında 1 İsrail askeri öldü

İsrail'in saldırılarını ve işgalini sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde, Hizbullah'ın bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda 1 İsrail askeri öldü, 4 asker yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın düzenlediği İHA saldırısına ilişkin bilgi verildi.

Saldırıda 21 yaşındaki Michael Tyukin isimli askerin öldüğü, 4 askerin hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Yaralı askerlerin tedavi altına alındığı kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti, bu süreçte ülke içinde yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün daha uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda toplam 3 bin 371 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.

Ateşkes kararına rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerini hedef almaya devam ediyor.

