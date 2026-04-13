İsrail'in Lübnan'a saldırısında 3 yakını ölen Abbud, günlerdir kardeşinin enkaz altından çıkarılmasını bekliyor

İsrail'in 8 Nisan'da hiçbir ön uyarı yapmadan düzenlediği eş zamanlı saldırılar, geride büyük yıkım ve derin acılar bıraktı. Saldırılarda 350'den fazla kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı, pek çok bina da yerle bir oldu.

Başkent Beyrut'taki Ayn Rümeyse Mahallesi'nde vurulan çok katlı binanın enkazı başında bekleyişini sürdüren Abbud, 26 yaşındaki üniversite öğrencisi kardeşinin bulunması için umutla arama kurtarma çalışmalarını takip ediyor.

Saldırıda 3 yakınını kaybeden Abbud, yerle bir olan binanın önünden ayrılmıyor. Bir yandan ekiplerin çalışmalarını izleyen Abbud, diğer yandan da ailesinde açılan derin yaraya rağmen ayakta kalmaya çalışıyor.

Zehra'nın, İsrail'in bombalarından kaçmak için Lübnan'ın güneyinden ayrılarak daha güvenli olduğunu düşündüğü Beyrut'taki teyzesinin evine sığınmış olması ise yaşanan dramı daha da derinleştiriyor.

"Burası güvenli diye güneyden buraya (Beyrut'a) gelmişti"

AA muhabirine konuşan Abbud, "Kardeşim saldırılardan çok korkuyordu. Burası güvenli diye güneyden buraya (Beyrut'a) gelmişti. Burada bir şey yoktu. Ancak kaderi böyleymiş." dedi.

Kız kardeşinin biyokimya alanında yüksek lisans yaptığını aktaran Abbud, "Saldırı sırasında ben evimdeydim. Telefonlar geldi. Saldırının, teyzemin evinin bulunduğu binaya düzenlendiğini söylediler. Hemen buraya geldim. Bina saldırıdan birkaç dakika sonra tamamen çöktü. Buraya gelip manzarayı görünce kimsenin hayatta kalacağını düşünmedim." ifadelerini kullandı.

"Kardeşim için hâlen umutluyum"

Bir diğer kız kardeşinin de yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyleyen Abbud, "İlk başta enkazda Zehra'yı bulamayınca hastaneleri gezdik ancak orada da bulmadık. Daha sonra burada arama kurtarma çalışmalarının yeniden başlatılmasını istedik. Zehra'nın akıbetini bilmiyoruz. Eğer şehit olduysa bu bizim için bir onur olur, cenazesini alır defnederiz." diye konuştu.

Vurulan binadan 20'den fazla kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını belirten Abbud, "Kardeşim için hâlen umutluyum. Kardeşimin akıbetini öğrenmek istiyoruz. Bu konuda bize yardım edecek herkese çok teşekkür ederiz. Hayatta olup olmadığını bilmek istiyoruz." dedi.

İsrail'in Lübnan'a saldırısı

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 2 bin 55 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.