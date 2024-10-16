Dolar
34.17
Euro
37.20
Altın
2,671.54
ETH/USDT
2,602.40
BTC/USDT
67,677.00
BIST 100
8,956.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Lübnan'a saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 367'ye yükseldi

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 367'ye, yaralı sayısı da 11 bin 88'e çıktı.

Muhammed Emin Canik  | 16.10.2024 - Güncelleme : 16.10.2024
İsrail'in Lübnan'a saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 367'ye yükseldi

Istanbul

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ülkenin birçok bölgesinde hava saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail'in devam eden saldırıları sonucu dün 17 kişinin öldüğü ve 182 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 350'ye, yaralananların sayısının da 10 bin 906'ya yükseldiği kaydedildi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilenlerden 456 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kars'ta sağanak etkili oldu
Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi
Karadeniz Teknik Üniversitesine 58 akademisyen alınacak
Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı başlıyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Malatya'daki 5,9'luk depremle ilgili açıklama yaptı

Benzer haberler

Milli yıldız Kerem Aktürkoğlu, İsrail'in Filistin'deki katliamına yine tepki gösterdi

Milli yıldız Kerem Aktürkoğlu, İsrail'in Filistin'deki katliamına yine tepki gösterdi

DSÖ: Lübnan'da sağlık hizmetlerine yönelik 23 saldırıda 72 sağlık çalışanı ve hasta öldü

İsrail'in Lübnan'a saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 367'ye yükseldi

İsrailli aşırı sağcı bakanlar Ben-Gvir ve Smotrich'ten İngiltere Başbakanı Starmer'e tepki

İsrailli aşırı sağcı bakanlar Ben-Gvir ve Smotrich'ten İngiltere Başbakanı Starmer'e tepki
BM raportörleri: "İsrail, yerleşimcilerin Filistinli çiftçilere yönelik saldırılarını durmalı"

BM raportörleri: "İsrail, yerleşimcilerin Filistinli çiftçilere yönelik saldırılarını durmalı"
İran: İsrail'in İran'daki nükleer tesislere saldırısı uzak bir ihtimal

İran: İsrail'in İran'daki nükleer tesislere saldırısı uzak bir ihtimal
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet