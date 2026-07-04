Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2 artarak 4 bin 303'e yükseldiğini bildirdi.

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 303'e ulaştı Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2 artarak 4 bin 303'e yükseldiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısına dair son verileri paylaştı.

Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı dünden bu yana 2 artarak 4 bin 303'e yükseldi, 12 bin 202 kişi de yaralandı.

Bakanlık, dünkü açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4 bin 301 kişinin öldüğünü bildirmişti.

İsrail'in saldırıları sürdü

Öte yandan İsrail, bölgedeki ateşkese ve Lübnan'ın da dahil edildiği belirtilen ABD-İran mutabakatına rağmen saldırılarını sürdürdü.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait bir helikopterleri, Lübnan'ın güneyindeki Mecdel Zun beldesine 5 füze fırlattı.

Gündeydeki Bint Cubeyl ilçesine bağlı Yatır beldesine de bir insansız hava aracından ses bombası atıldı.

Ayrıca İsrail ordusunun insansız hava araçlarıyla (İHA) Sur kentine bağlı Mansuri beldesine saldırdığı belirtilen haberde, can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

Haberde, Lübnan'ın güneyinde konuşlu İsrail güçlerinin de Nebatiye kentine bağlı Hadasa, Kuneyn ve Tayri beldelerine yönelik ağır otomatik silahlarla ateş açtığı kaydedildi.

NNA'nın haberine göre, ABD'nin başkenti Washington'da Lübnan ile İsrail arasında sağlanan çerçeve anlaşmasından bu yana Nebatiye kırsalında kayıp olan bazı vatandaşlardan 3'ü dün ölü, biri ise ağır yaralı halde bulundu.

Ağır yaralı vatandaşın Sur kentindeki bir hastaneye kaldırılarak bacağının ampute edildiği aktarılan haberde, söz konusu vatandaşların ne zaman saldırıya uğradıklarıyla ilgili bilgi verilmedi.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti saldırılar nedeniyle ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyor.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında "çerçeve anlaşması" imzalanmıştı.