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Dünya

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 558'e yükseldi

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 14 artarak 3 bin 558'e çıktı.

Wassim Samih Seifeddine, Halime Afra Aksoy  | 20.11.2024 - Güncelleme : 20.11.2024
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 558'e yükseldi Fotoğraf: Houssam Shbaro - AA

Beyrut

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun dün Lübnan'ın birçok bölgesine düzenlediği saldırılarda 14 kişinin öldüğü, 87 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 902'si kadın ve çocuk, 214'ü sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 558'e, yaralı sayısının da 15 bin 123'e yükseldiği belirtildi.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden olduğu tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 610 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıklamıştı.

İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği iki saldırıda 5 kişi öldü

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği iki saldırıda da 5 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Sur'un Mareke beldesine düzenlediği hava saldırısında 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsrail ordusunun Sur'un Kalile beldesine düzenlediği saldırıda ise 1 kişi öldü.

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