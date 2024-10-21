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Dünya

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıda aynı aileden tümü kadın ve çocuk 6 kişi öldü

İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'te bir eve düzenlediği saldırıda aynı aileden tümü kadın ve çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

Mohammed Hamood Ali Al Ragawi, Zeynep Tüfekçi Gülay, Mehmet Nuri Uçar  | 21.10.2024 - Güncelleme : 21.10.2024
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıda aynı aileden tümü kadın ve çocuk 6 kişi öldü Fotoğraf: Houssam Shbaro/AA

Beyrut

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA), sabahın ilk ışıklarıyla beraber Baalbek'in Nebi Enam Mahallesi'nde "Ali Abdu Osman" adlı kişiye ait olduğu belirtilen bir evi vurdu. Saldırıda aynı aileden tümü kadın ve çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

Yerleşimlerin yoğun olduğu mahallede, bombardıman neticesinde çevre binalarda hasar meydana geldi. Mahallede yaşayan 8 sivil de yaralandı.

Haberde ayrıca, İsrail ordusunun dün akşam Baalbek'te "El-Vasat et-Ticari" (Ticaret Merkezi) bölgesinde bir binayı hedef aldığı, çevre binalarda, dükkanlarda ve iş yerlerinde büyük hasar oluştuğu kaydedildi.

İsrail savaş uçaklarının, Baalbek'in Hazin kasabasına da saldırı düzenlediği aktarılırken can kaybı ya da yaralanma olduğu yönünde bir bilgi geçilmedi.

Ayrıca İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye iline bağlı Merciuyun ilçesine sabah saatlerinden bu yana topçu atışları düzenledi.

İsrail'e ait İHA'lar sabah saatlerinde kentteki Ensar kasabasında zeytin posası toplama tesisine güdümlü füze saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası bölgede yangın çıktığı aktarıldı.

İsrail ve Akdeniz ile sınırı olan Güney vilayetine bağlı Cebel Ebu Raşid ve Vadi es-Serira bölgelerine de hava saldırıları düzenlendiği belirtildi.

Hizbullah'tan "İsrail İHA'sını düşürdük" açıklaması

Öte yandan, Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail topçu birliklerine ve askerlerine karşı bir dizi saldırı düzenlendiği belirtildi.

İsrail ordusuna ait "Hermes 900 tipi" insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü belirtilen açıklamada, söz konusu İHA'nın tam olarak nerede düşürüldüğüne ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

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