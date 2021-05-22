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Dünya

İsrail'in Londra Büyükelçiliği rezidansı önünde protesto gösterisi düzenlendi

İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely, Uluslararası Anti-Siyonist Yahudi Ağı ve Filistinli yanlısı göstericiler tarafından, ülkesinin Filistin topraklarına düzenlediği saldırılar nedeniyle protesto edildi.

Zuhal Demirci   | 22.05.2021
İsrail'in Londra Büyükelçiliği rezidansı önünde protesto gösterisi düzenlendi Fotoğraf: Zuhal Demirci/AA

İngiltere

İsrail'in Londra Büyükelçiliği rezidansı önünde düzenlenen protestoya katılan göstericiler, "Özgür Filistin", "İsrail terörist bir devlet", "Filistin özgür olacak" sloganları attı ve Filistin bayrakları taşıdı.

Göstericiler ayrıca, İsrailli Büyükelçi Hotovely'e tepkilerini göstermek için konutun önünde İbranice pankart açtı.

Büyükelçilik rezidansı önünden geçen araçların sürücüleri de korna çalarak ve alkışlayarak göstericilere destek verdi.

Uluslararası Anti-Siyonist Yahudi Ağı üyesi Michael Kalmanovitz, protestocular adına yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 200'den fazla kişiyi öldürdüğünü ve çocuk katili olduğunu söyledi.

Kalmanovitz, Filistinlilerin hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadığını, kendilerinin de Filistin halkına destek vermeyi sürdüreceklerinin altını çizdi.

Polisin güvenlik önlemleri aldığı gösteri olaysız sona erdi.

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