Euro
10.08
Dolar
8.30
BIST 100
1,444.87
Altın
1,836.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail'in Lid kentinde olayların büyümesi üzerine şehirde olağanüstü hal ilan edildi

İsrail'in Lid kentinde Yahudi yerleşimcinin şehit ettiği Filistinlinin cenazesinde çıkan olayların büyümesi üzerine şehirde olağanüstü hal ilan edildi.

Turgut Alp Boyraz   | 12.05.2021
İsrail'in Lid kentinde olayların büyümesi üzerine şehirde olağanüstü hal ilan edildi

Kudüs

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 14 bin 497 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti
İki doz Kovid-19 aşısı olanlar HES uygulaması üzerinden 'aşı kimliği' alabilecek
Bakan Koca: İstanbul’da vaka sayısı ve poliklinik başvuruları yüzde 65 azaldı

Benzer haberler

İsrail'in Lid kentinde olayların büyümesi üzerine şehirde olağanüstü hal ilan edildi

İsrail'in Lid kentinde olayların büyümesi üzerine şehirde olağanüstü hal ilan edildi

BM Güvenlik Konseyi, Doğu Kudüs'te artan gerginliği görüşmek için yeniden toplanacak

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, İsrail'i durdurmak için ortak bir Arap duruşu çağrısında bulundu

BM'den İsrail ve Filistin 'tam ölçekli bir savaşa doğru sürükleniyor' uyarısı

BM'den İsrail ve Filistin 'tam ölçekli bir savaşa doğru sürükleniyor' uyarısı
Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah'tan dünya liderlerine Filistin çağrısı

Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah'tan dünya liderlerine Filistin çağrısı
İsrail, Gazze'nin batısında sivillerin yaşadığı 12 katlı Hanadi Kulesi'ni hava saldırısıyla yıktı

İsrail, Gazze'nin batısında sivillerin yaşadığı 12 katlı Hanadi Kulesi'ni hava saldırısıyla yıktı