İsrail'in Lid kentinde olayların büyümesi üzerine şehirde olağanüstü hal ilan edildi
İsrail'in Lid kentinde Yahudi yerleşimcinin şehit ettiği Filistinlinin cenazesinde çıkan olayların büyümesi üzerine şehirde olağanüstü hal ilan edildi.
Kudüs
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