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Dünya

İsrail'in kuzeyinde, Lag BaOmer Bayramı kutlamalarında yaşanan izdiham nedeniyle en az 38 kişi öldü

İsrail'in kuzeyinde, Yahudilerin Lag BaOmer Bayramı'nın kutlandığı bir alanda yaşanan izdiham nedeniyle en az 38 kişinin hayatını kaybettiği, 65 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Mustafa Deveci   | 30.04.2021
İsrail'in kuzeyinde, Lag BaOmer Bayramı kutlamalarında yaşanan izdiham nedeniyle en az 38 kişi öldü

Kudüs

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, gece yarısından sonra ülkenin kuzeyindeki Safed kenti yakınlarındaki Meron Dağı'nda Lag BaOmer Bayramı'nın kutlandığı alanda izdiham yaşandığı belirtildi.

İsrailli sağlık ekiplerine dayandırılan haberde, izdiham nedeniyle 38 kişinin yaşamını yitirdiği, 24'ü ağır olmak üzere 65 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Durumu ağır olanların tahliyesi için bölgeye 6 ambulans helikopter gönderildiği, çok sayıda sağlık ekibinin de olay yerine ulaştığı kaydedildi.

Başbakan Binyamin Netanyahu, Twitter'dan yayımladığı mesajda, olayın "ağır felaket" olduğunu ve yaralıların iyileşmesi için dua ettiklerini dile getirdi.

İsrail basını, daha önce geçtiği haberlerde, Meron Dağı'ndaki kutlamalarda sahnenin çöktüğünü aktarmış ancak daha sonra bölgede izdiham yaşandığını aktarmıştı.

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