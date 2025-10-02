İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına protestolar sürüyor
İsrail’in, insani yardım ulaştırmak üzere Gazze’ye yol alan Küresel Sumud Filosu’na saldırısının ardından birçok ülkede protesto gösterileri düzenleniyor.
Ankara
İspanya'da sivil toplum örgütleri ve sol görüşlü siyasi partilerin çağrısıyla 24 kentte meydanlara inen İspanyollar, deniz yoluyla Gazze'ye yaklaştığı sırada Küresel Sumud Filosu'na saldıran İsrail'i protesto etti.
- İsrail, Küresel Sumud Filosu'na saldırdı
- Küresel Sumud Filosu'ndaki Mikeno gemisi Gazze sularında
- Türkiye, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını "terör eylemi" olarak niteledi
- Küresel Sumud Filosu’na dünya çapında destek
- İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısında Türk vatandaşlarının alıkonmasına soruşturma
Küresel Sumud Filosu'nun kalkış noktası olan Barselona ve başkent Madrid, İsrail karşıtı gösterilerin merkezi oldu.
Madrid'de Dışişleri Bakanlığının konutlarından Santa Cruz Sarayı önünde toplanan binlerce kişi, İsrail'den gözaltına aldığı Küresel Sumud Filosu üyelerini hemen serbest bırakmasını ve İspanya hükümetinin Binyamin Netanyahu hükümetine daha fazla yaptırım uygulamasını istedi.
Filistin bayrakları ile yürüyen kalabalık, "Katil İsrail", "Boykot İsrail", "Soykırımı durdurun", "Özgür Filistin" sloganları attı.
Barselona'da ise bir grup 30 Ağustos'ta filonun hareket ettiği limanın önünde, diğer bir grup ise İsrail Konsolosluğu önünde toplandı.
"Filistin'e özgürlük. Filistin nehirden denize kadar kazanacak" sloganıyla başlayan ve devam eden liman önündeki gösteride "Özgür Filistin", "Bu bir savaş değil soykırım" sloganları öne çıktı.
Barselona'daki gösterilere, İsrail'in gözaltına aldığı bazı Katalanların aileleri ve yakınları ile Katalonya'da faaliyet gösteren sol görüşlü siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.
Ayrıca bir grubun ana yolu trafiğe kapatma girişimine polisin engel olması sonrasında güvenlik güçleri ile göstericiler arasında kısa süreli arbede çıktı.
Binlerce İspanyolun katıldığı, İsrail karşıtı benzer eylemler, Valensiya, Pamplona, Toledo, Sevilya, Bilbao gibi 24 büyük kentte yapıldı.
İspanya'daki İsrail'i protesto gösterilerinin hafta sonunda daha da büyük katılımla devam etmesi öngörülüyor.
İsrail'e tepkiler yerel parlamentolara da taşındı
Bu arada İsrail'e tepkiler İspanya'daki bazı yerel parlamentolarda da görüldü.
Madrid'de özerk parlamento salonunda milletvekillerinin oturduğu bir koltuğa "Mas Madrid" adlı sol görüşlü siyasi parti tarafından Filistin bayrağı asılması, sağ görüşlü Halk Partisinin iktidarda olduğu parlamentoda tartışma yarattı.
Madrid Özerk Parlamentosu Başkanı Enrique Ossorio, "Abbasi hanedanının rengi, Emevi hanedanının rengi ve İslam'ın rengi" olarak tanımladığı Filistin bayrağının kaldırılması talimatını verdi.
Aragon özerk yönetimi parlamentosunda da İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve Küresel Sumud Filosu'na saldırı nedeniyle 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.
Aşırı sağcı Vox partisinin temsilcileri, saygı duruşu sırasında salondan çıktı.
İspanya Dışişleri Bakanı Albares'den Küresel Sumud Filosu için telefon diplomasisi
Diğer yandan İspanyol basınında Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre verilen haberlerde, Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in Küresel Sumud Filosu için telefon diplomasisi yürüttüğü belirtildi.
Albares'in Türkiye, Belçika, İrlanda, Brezilya dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile telefonla görüşüp, İsrail saldırısı sonrasında gözaltına aldığı Küresel Sumud Filosu'nun üyelerinin savunulması için ortak bir tavır alınmasını talep ettiği bildirildi.
Belçika
Belçika'nın başkenti Brüksel'de yüzlerce kişi, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak için Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail ordusunun saldırısını protesto etti.
İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na yaptığı saldırıların ardından, birçok sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla yüzlerce gösterici, Belçika Dışişleri Bakanlığı önünde toplandı.
"Tüm gözler Gazze'de" temasında düzenlenen gösteride Filistin bayrakları açıldı.
Pek çok göstericinin Filistin'le dayanışma için "kefiye" taktığı protestoda, İsrail karşıtı sloganlar atıldı.
Göstericiler, Belçika Dışişleri Bakanlığından ana yolları kullanarak Avrupa Parlamentosu (AP) önünde yer alan Lüksemburg Meydanı'na kadar yürüdü.
Protestocular, "Özgür Filistin", "Filistin'le dayanışma", "Gazze'ye özgürlük" gibi sloganlar attı.
Protestocular, Gazze'ye insani yardım taşırken İsrail ordusunun saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na ve Filistin'e destek verilmesi çağrısında bulundu.
Almanya
Almanya’nın başkenti Berlin’de Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan çok sayıda kişi, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na saldırısını protesto etti.
Polis müdahalesi yapılan protestoda bazı göstericiler gözaltına alındı.
Fransa
Filistin destekçileri, yerel saatle 18.30 sularında Paris'in tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepki gösteren eylemciler, "İsrail defol, Filistin sana ait değil" ve "Yaşasın Filistin" sloganları attı.
Filistin bayraklarıyla gösteriye katılan eylemciler, İsrail'in alıkoyduğu ve aralarında Fransız vatandaşlarının da bulunduğu filo yolcularının serbest bırakılmasını talep etti.
İngiltere
İngiltere’nin başkenti Londra’da Parlamento Meydanı’nda toplanan göstericiler, Gazze’ye yönelik ablukaya son verilmesi ve İsrail’e silah satışlarının durdurulması çağrısında bulundu.
Filistin bayrakları taşıyan kalabalık daha sonra Downing Street'e yürüdü.
Libya
Trablus'taki Cezayir Meydanı'nda toplanan onlarca kişi Filistin ve Libya bayrakları taşıyarak İsrail'in Küresel Sumud Filo'suna düzenlediği saldırıyı protesto eden sloganlar attı.
Libya Filistin Davamız Kafilesi (Sivil Toplum Kuruluşu) Hukuk Müşaviri İsmail Abdusselam Barbuş gösteri sırasında, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösterinin amacının Küresel Sumud Filosuna Libya'dan katılan Ömer Muhtar gemisine İsrail'in düzenlediği saldırıyı protesto etmek olduğunu söyledi.
"Siyonist düşman Ömer Muhtar gemisini sabahın erken saatlerinde ele geçirdi. İçindeki tüm mücahit ve aktivistleri işgal altındaki Filistin limanlarından birine götürdü. Biz şimdi onları desteklemek ve yanlarında olmak için buradayız." diyen Barbuş, gemide alıkonulanların ailelerine destek için gösteri düzenlediklerini kaydetti.
Ömer Muhtar gemisinde alıkonulan aktivistlerin durumu iyi
Ömer Muhtar gemisinde insani yardım malzemesi dışında bir şey bulunmadığını belirten Barbuş, gemiden alıkonulan aktivistlerin durumlarının iyi olduğunu aktardı.
Barbuş, Küresel Sumud Filosunun bir ilk olduğunu, İsrail'in Gazze'deki soykırım ve ablukası sonlanana kadar bu gibi filoların sürekli organize edileceğini sözlerine ekledi.
Abluka kırılıncaya kadar yeni filolar organize edeceğiz
Trablus Üniversitesinde hukuk öğrencisi Latife Uheyde, Küresel Sumud Filosunun Gazze ablukasının kırılması için güçlü bir mesaj olduğunu söyledi.
"Filodaki kardeşlerimize diyoruz ki sizinle birlikteyiz, bu meydandan sizinle birlikteyiz. Serbest bırakılana kadar sizi terk etmeyeceğiz." diyen Uheyde, abluka kırılıncaya kadar Gazze'ye yeni filolar organize edeceklerini kaydetti.
Ömer Muhtar gemisindeki aktivistler alıkonuldu
Trablus'tan yola çıkan Ömer Muhtar gemisi 30 Eylül'de Akdeniz'de Küresel Sumud Filosu'na dahil olmuştu.
Ömer Muhtar gemisinin sosyal medya hesabından öğle saatlerinde yapılan açıklamada, İsrail kuvvetlerinin uluslararası sularda Ömer Muhtar gemisine yasa dışı olarak baskın düzenlediği belirtilmişti.
Gemidekilerle iletişimin kesildiği kaydedilen açıklamada, hükümetlere ve uluslararası kuruluşlara gemidekilerin güvenlikleri için çalışmaları ve derhal serbest bırakılmaları çağrısında bulunulmuştu.
Ömer Muhtar gemisinde 11 Libyalı, 2 İskoçyalı, 1 Kanadalı, 1 Amerikan, 1 İngiliz, 1 Nijeryalı olmak üzere 17 aktivist bulunuyordu.
Suriye
Şam'daki Hicaz Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, "Aksa bizimdir", "İsrail ile normalleşmeye hayır", "Golan toprakları Suriye'nindir", "Hepimiz Gazze'yiz" ve "Hepimiz Sumud Filosu'yuz" şeklinde Arapça, İbranice ve İngilizce yazılı dövizler taşıdı.
Göstericiler, sürgündeki Filistinlilerin dayanışmasını vurgulayan ve Gazze'ye destek veren sloganlar attı.
Protestoya katılan 23 yaşındaki Ali Bakir, AA muhabirine, abluka altındaki Gazze'de yaşayan halka destek için gösteriye katıldığını söyledi.
Bakir, Gazze'deki sivillerin baskı ve ağır bombardımana maruz kaldığını belirterek, sürgündeki Filistinlilerin kalben ve ruhen Gazze halkının yanında olduğunu vurguladı.
Ali Bakir, diasporadaki Filistinlilerin vatanlarını ve davalarını unutmayacaklarını kaydetti.
Filistinli gazeteci Rama Kadıbaşı da Küresel Sumud Filosu'nu ve içindeki aktivistleri selamladığını belirterek, "filonun sınırları aşarak halk için ablukayı kırdığını" söyledi.
Kadıbaşı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyan devletlerin filoyu savunması ve Gazze'ye yiyecek ile tıbbi malzeme ulaştırması gerektiğini vurguladı.
Lübnan
Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Şehitler Meydanı’nda bir araya gelen bir grup aktivist, Gazze’de devam eden kuşatmaya dikkat çekmek amacıyla Filistin’le dayanışma mesajı verdi.
Katılımcılar, Lübnan ve Filistin bayraklarının yanı sıra, Sumud Filosu’na destek ve ablukanın kaldırılmasını talep eden pankartlar taşıdı.
Gösteride, bu tür sivil girişimlerinin uluslararası topluma Gazze’ye yönelik insani sorumluluklarını hatırlatma amacı taşıdığı vurgulanarak, İsrail’in Sumud Filosu’na saldırısı kınandı.
Küresel Sumud Filosu
İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.
Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.
Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.