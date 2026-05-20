İsrail'in, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik sözlü ve fiziki şiddetine dünyadan tepkiler İsrail tarafından uluslararası sularda hukuka aykırı şekilde saldırıya uğrayan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik sözlü ve fiziki şiddete birçok ülke tepki gösterdi.

Fransa, İsrail Büyükelçisi'ni Dışişlerine çağırdı

Fransa, İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamelesi nedeniyle bu ülkenin büyükelçisini dışişleri bakanlığına çağırdığını duyurdu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail’in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamele nedeniyle bu ülkenin büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdığını duyurdu.

Barrot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "(İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar) Ben-Gvir'in, İsrail hükümetindeki meslektaşları tarafından tepki gören Küresel Sumud Filosu yolcularına yönelik eylemleri kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Bu durum karşısındaki öfkelerini dile getirmek ve izahat için İsrail'in Paris Büyükelçisi Joshua Zarka'nın Dışişleri Bakanlığına çağrılması talimatı verdiğini belirten Barrot, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Vatandaşlarımızın güvenliği sürekli önceliğimizdir. Bu filo hakkında ne düşünürsek düşünelim ve birçok kez bu yöntemi onaylamadığımızı dile getirsek de katılan vatandaşlarımıza saygıyla muamele edilmeli ve en kısa sürede serbest bırakılmalılar."

Barrot, filodaki Fransız aktivistlerin konsolosluk haklarına erişimini sağlamak için seferber olan Fransa Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın İsrail'deki büyükelçiliği ve başkonsolosluğu personeline çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Ben-Gvir, X'teki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiğini ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğunu gösteren görüntüleri paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansıyor. Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.

Hollanda: İsrail'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamelesi insanlık dışı ve kabul edilemez

Hollanda Başbakanı Rob Jetten, yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Sumud Filosu aktivistlerine yönelik muamelesi insanlık dışı ve kabul edilemez boyutlara ulaştı. Ben de bu konuyu (İsrail) Cumhurbaşkanı (Isaac) Herzog ile görüştüm. Hollanda, bu aktivistlerin en kısa sürede serbest bırakılmasını bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Jetten, izahat için İsrail Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrılacağını belirtti.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in gözaltına alınan Sumud Filosu aktivistlerine ait paylaştığı görüntülerin "şok edici" ve "kabul edilemez" olduğunu paylaşan Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen da, "Bu muamele insan onuruna aykırıdır. Bu konuyu doğrudan (İsrail Dışişleri Bakanı) Gideon Saar ile görüştüm ve İsrail Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağıracağım." ifadelerini kullandı.

Berendsen, "(İsrail) Başbakanı Netanyahu ile Saar'ın bu durumdan açık şekilde uzak durmaları olumlu. İsrail'in tüm aktivistlere uluslararası hukuka uygun şekilde muamele etmesi ve Hollanda vatandaşlarının güvenliğini garanti altına alması gerektiğini bir kez daha vurguladım." dedi.

İsrail'deki Alman Büyükelçi Seibert'ten, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muameleye tepki

Almanya’nın Tel Aviv Büyükelçisi Steffen Seibert, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Küresel Sumud Filosu akstivistlerine yönelik tutumunun "hiçbir şekilde kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Seibert, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, çok sayıda İsraillinin Ben-Gvir'in alıkonulan aktivistlere yönelik muamelesini açık şekilde eleştirmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Alman Büyükelçi, Ben-Gvir’in aktivistlere yönelik tutumunun "hiçbir şekilde kabul edilemez" olduğunu ve "temel değerlerle bağdaşmadığını" belirtti.

İtalya, İsrail'den özür talep etti

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesaplarından, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in paylaştığı görüntülere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Meloni, "İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir'in görüntüleri kabul edilemez. Aralarında çok sayıda İtalyan vatandaşının da bulunduğu bu aktivistlerin, insan onurunu hiçe sayan bu muameleye maruz bırakılması müsamaha gösterilemez bir durumdur." ifadelerini kullandı.

Söz konusu İtalyan vatandaşlarının derhal serbest bırakılmasını sağlamak için kurumsal kanallardan gerekli tüm adımları derhal attıklarını aktaran Meloni, İtalya'nın ayrıca, bu aktivistlere uygulanan muamele ve İtalyan hükümetinin açık taleplerine gösterilen tüm saygısızlık nedeniyle özür talep ettiğini vurguladı.

Meloni, "Bu nedenlerle, Dışişleri Bakanlığı, İsrail Büyükelçisini derhal çağırarak olayla ilgili izahat isteyecek." ifadesine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Tajani de Ben-Gvir'in videosunun kesinlikle kabul edilemez ve insan onuruna aykırı olduğu vurguladı.

Tajani, Başbakan Meloni ile mutabık kalarak İsrail'in Roma Büyükelçisini Bakanlığa çağıracaklarını belirtti.

İngiltere: İsrail insanlara nasıl davranılması gerektiğine ilişkin en temel standartları ihlal ediyor

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, İsrail'in uluslararası sularda hukuka aykırı şekilde alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamelede bulunmasıyla ilgili, "Bu durum, insanlara nasıl davranılması gerektiğine ilişkin en temel saygı ve onur standartlarını ihlal etmektedir." dedi.

Cooper, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na götürülmesi ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunmasına ilişkin paylaştığı görüntüye tepki gösterdi.

Ben-Gvir'in Küresel Sumud Filosu'nda yer alan kişilerle alay ettiği videoyu görünce dehşete düştüğünü kaydeden Cooper, "Bu durum, insanlara nasıl davranılması gerektiğine ilişkin en temel saygı ve onur standartlarını ihlal etmektedir. Konsolosluk desteği sağlamak amacıyla, olayda yer alan bazı İngiliz vatandaşlarının aileleriyle iletişim halindeyiz." ifadelerini kullandı.

Cooper, İsrail makamlarından açıklama talep ettiklerini vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın yanı sıra olaya dahil olan herkesin haklarını koruma yükümlülüklerini açıkça hatırlattık." dedi.

İrlanda: Küresel Sumud Filosu katılımcılarına onura ve saygıya uygun muamele edilmiyor

İrlanda Dışişleri, Ticaret ve Savunma Bakanı Helen McEntee, İsrail'in uluslararası sularda hukuka aykırı şekilde alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamelede bulunmasıyla ilgili, "Görüntülerde, İrlanda vatandaşlarının da aralarında bulunduğu Küresel Sumud Filosu katılımcılarının yasa dışı şekilde gözaltında tutulduğu ve kendilerine hiçbir şekilde onura ve saygıya uygun muamele edilmediği görülüyor." dedi.

McEntee, yaptığı yazılı açıklamayla İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na götürüldüğü ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmasına tepki gösterdi.

Ben-Gvir'in paylaştığı görüntüler karşısında dehşete düştüğünü belirten McEntee, "Görüntülerde, İrlanda vatandaşlarının da aralarında bulunduğu Küresel Sumud Filosu katılımcılarının yasa dışı şekilde gözaltında tutulduğu ve kendilerine hiçbir şekilde onura ve saygıya uygun muamele edilmediği görülüyor." ifadelerini kullandı.

McEntee, İrlanda'nın Tel Aviv Büyükelçisi'ni konuyla ilgili görevlendirdiğini belirterek, "Büyükelçi talimatım üzerine İrlanda vatandaşlarının tamamının güvenliği ve refahının korunacağına ve uluslararası hukuk kapsamında hak ettikleri tüm korumalardan yararlanacaklarına dair derhal güvence talep etmiştir. Ayrıca, kendilerinin derhal serbest bırakılmasını da talep ettim." bilgisini verdi.

Bakan McEntee, tüm aktivist ve ailelerin gerekli yardımı ve konsolosluk desteğini alacağını kaydetti.

İspanya, İsrail'in aktivistlere yönelik "canavarca" muamelesi nedeniyle özür dilemesini istedi

İspanya, İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik "canavarca" muamelesi nedeniyle özür dilemesini talep ederek, İsrail'in Madrid Maslahatgüzarı Dana Erlich'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Almanya'nın başkenti Berlin'deki temasları sırasında düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Albares, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Küresel Sumud Filosu'nun aktivistlerine yönelik sözlü ve fiziki şiddet uygulamasını "canavarca" olarak nitelendirdi.

"Almanya Şansölyeliğinden ayrılırken, Küresel Sumud Filosu üyelerinin, bir İsrail bakanı ve polisi tarafından haksız ve aşağılayıcı bir şekilde muamele gördüğünü gösteren korkunç, insanlık dışı ve utanç verici bir video gördüm." diyen Albares, İsrail'in alıkoyduğu aktivistlerin arasında İspanya vatandaşlarının da olduğunu kaydetti.

Albares, "Bu iğrenç ve utanç verici bir muameledir. Canavarcadır ve İsrail'den kamuoyu önünde özür dilemesini talep ediyorum." dedi.

İsrail'in İspanya'daki en üst düzey diplomatı olan Madrid Maslahatgüzarı Dana Erlich'in Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını ifade eden Albares, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in uluslararası sularda gözaltına alınan aktivistlere yönelik aşağılayıcı muamelesinin en sert şekilde kınandığını" söyledi.

Belçika, izahat için İsrail Büyükelçisini çağıracaklarını duyurdu

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamelesi nedeniyle İsrail'in Brüksel Büyükelçisi’nin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını bildirdi.

Prevot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, aktivistlere yönelik muameleye ilişkin görüntülerinin son derece rahatsız edici olduğunu belirtti.

İnsanların alıkonulmuş, bağlanmış, yüzüstü yatırılmış halde tutulması ve bir hükümet bakanının onların aşağılanmasını sosyal medyada yayımlamasının kabul edilemez olduğunun altını çizen Prevot, "Gözaltına alınanlar arasında Belçika vatandaşları da bulunuyor. Bu durum kabul edilemez. En temel insan onuru standartlarını ihlal ediyor. Tüm gözaltındakilere onurlu şekilde muamele edilmeli ve derhal serbest bırakılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Prevot, "Öfkemizi iletmek ve açıklama talep etmek amacıyla Belçika’daki İsrail Büyükelçisi’nin Dışişleri Bakanlığına çağrılmasını istedim." bilgisini verdi.

Ayrıca Belçika vatandaşlarına acilen konsolosluk erişimi sağlanması talimatı verdiğine dikkati çeken Prevot, Gazze’deki insani durumun felaket boyutunda olmaya devam ettiğini ve uluslararası toplumun tüm dikkatini gerektirdiğini vurguladı.

Prevot, ülkesinin, bu konuya dikkat çekmek için tüm diplomatik kanallar üzerinden aktif olmaya devam edeceğini bildirdi.

Avusturya, İsrail'in aktivistlere kötü muamelesi nedeniyle tepkisini Viyana Büyükelçisi'ne iletti

Avusturya, İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamelesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, İsrail'in Viyana Büyükelçisi'ne tepkilerini ilettiklerini bildirdi.

Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in paylaştığı görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

Meinl-Reisinger, şu anda 3 Avusturyalının İsrail'de gözaltında olduğunu vurgulayarak, "Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in aktivistlere yönelik muameleyi gösteren videoları kesinlikle kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Avusturya Dışişleri Bakanı Meinl-Reisinger, bugün İsrail'in Viyana Büyükelçisi'ne tepkilerini ilettikleri bilgisini paylaştı.

Meinl-Reisinger, daha önce defalarca İsrail tarafına, yardım filosuna karşı itidalle hareket etmesi ve uluslararası hukuka uyması çağrısı yaptıklarını kaydetti.

Slovenya, İsrail'in kötü muamelesinin "kabul edilemez" olduğunu belirtti

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamelenin "korkunç, şok edici ve kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

Fajon, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, hiçbir ülkenin İsrail'in yaptığı gibi insanları işkenceyle karşılamaması gerektiğini vurguladı.

Aktivistlere yönelik muamelenin "korkunç, şok edici ve kabul edilemez" olduğunu kaydeden Fajon, "(İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar) Ben-Gvir ve İsrail makamlarının Küresel Sumud Filosu'na sergilediği aşağılayıcı davranış, demokratik bir toplumda yeri olmayan bir tutumdur." ifadelerini kullandı.

Yunanistan, İsrail'i kınadı

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlere yönelik davranışlarını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Milli Güvenlik Bakanlığının Küresel Sumud Filosu'na katılan vatandaşlara karşı davranışı kabul edilemezdir ve kınanması gerekir." ifadesi yer aldı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'in talimatıyla, olaya ilişkin protesto notası verildiği belirtilen açıklamada, "Uluslararası insancıl hukuka ve insan haklarına tam saygı talep ediyor ve İsrail makamlarının tüm prosedürleri hızla tamamlayarak, Yunan vatandaşlarını derhal serbest bırakmasını talep ediyoruz." bilgisi paylaşıldı.

Katar'dan İsrail tarafından saldırıya uğrayan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik şiddete kınama

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in aktivistlere yönelik uygulamalarının insanlık dışı olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail ile ilişkileri bulunan ülkelerin vatandaşları olan aktivistlerin dünyanın gözü önünde kötü muamele ve aşağılamaya maruz bırakılmasının, Filistinlilerin onlarca yıldır işgal ve baskı politikaları altında karşı karşıya kaldığı ihlallerin boyutunu açık şekilde ortaya koyduğu vurgulandı.

İsrail hükümeti üyelerinin uygulamalarının bireysel davranışlar olarak değerlendirilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, bu tür adımların insan onurunu ve uluslararası hukuku dikkate almayan sistematik bir resmi politikanın parçası olduğu kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası topluma, İsrail’in provokatif uygulamalarının ve gözaltındaki aktivistlere yönelik insanlık dışı muamelesinin durdurulması için acil harekete geçme çağrısında bulunuldu.

Aktivistlerin koşulsuz şekilde derhal serbest bırakılması talep edilen açıklamada, İsrail’in Filistin halkına karşı işlediği suçlar ve ihlaller nedeniyle hesap vermesi ve cezasızlık politikalarına son verilmesi gerektiği kaydedildi.

Bazı AP milletvekilleri, İsrail'in Sumud Filosu aktivistlerine muamelesine karşı protesto düzenledi

Bazı Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, Strazburg'daki parlamento binasında İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muameleyi eleştiren protesto düzenledi.

Protestoya katılan İtalyan milletvekili Danilo Della Valle, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupalı liderler tereddüt ederken, bizler Strazburg'dan milletvekili meslektaşlarımızla birlikte acil ve somut siyasi mesaj vermek istedik." ifadesini kullandı.

İsrail'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik muamelesinin kabul edilemez olduğunu ve hukuk ile temel insan haklarına yönelik sistematik ihlal teşkil ettiğini belirten Della Valle, bunu görmezden gelemeyeceklerini kaydetti.

Della Valle, aktivistlerin korunması ve serbest kalmalarını sağlamak için Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan acil diplomatik müdahale talebinde bulunduklarını aktararak "Gazze'nin nefes almasına izin verin!" ifadesini kullandı.

Protestoya katılan Fransız milletvekili Emma Fourreau da X üzerinden yaptığı paylaşımda, Filistin halkıyla dayanışmanın suç değil görev olduğunu vurgulayarak, "Avrupa ve Fransa, uluslararası hukukun bu yeni ihlalini kınamak için daha neyi bekliyor?" ifadesini kullandı.

BM: İsrail tarafından alıkonan Küresel Sumud Filosu aktivistleri haysiyetle muamele görmeli

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail tarafından saldırı sonrası alıkonan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yapılan kötü muameleye ilişkin, "herkesin saygı ve haysiyetle muamele görmesi" gerektiğini belirtti.

Dujarric, günlük basın toplantısında soruları yanıtladı.

AA muhabirinin, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir'in sosyal medya hesabından paylaştığı, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yapılan kötü muameleye ilişkin video hakkındaki sorusuna Dujarric, "İsrailli yetkililer tarafından gözaltına alınan filonun üyesi herkes, gözaltına alınan herkes gibi saygı ve haysiyetle muamele görmeli." dedi.

Stephane Dujarric, "Bence gözaltına alınan tüm insanlar hızla kendi ülkelerine geri gönderilmelidir. Uluslararası düzenlemelere uygun olarak iyi muamele görmeleri şarttır." diye konuştu.

Hamas: Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin alıkonulma görüntüleri, İsrail liderlerinin sadizmini yansıtıyor

Hamas, Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin uluslararası sularda hukuka aykırı şekilde alıkonulma görüntülerinin "İsrail'in liderlerinin sadizmini yansıttığını" belirtti.

Hamas, Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin alıkonulması sırasında İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in paylaştığı görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Ben-Gvir’in de olay yerinde bulunduğu esnada aktivistlerin alıkonulması sırasında sergilenen kötü muamele ve aşağılayıcı görüntüler, İsrail işgal yönetimi liderlerinin zihniyetine hakim olan ahlaki çöküşü ve sadizmi yansıtıyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail’in bu eylemleri, "aktivistlerin iradesini kırmayı ve Gazze Şeridi'ndeki ablukayı kırmaya yönelik insani çabalarından vazgeçirmeyi amaçlayan umutsuz bir girişim" olarak değerlendirildi.

Hamas, aktivistlerin güvenliğinin tüm sorumluluğunun, İsrail ve liderlerine ait olduğunu belirterek, "alıkonulanların derhal serbest bırakılması" çağrısında bulundu.

Ayrıca Hamas, uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler ve insan hakları kuruluşlarından bu ihlallerin belgelenmesini, sorumluların "savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar" kapsamında yargılanması için ivedilikle Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulunmalarını istedi.

Aktivistlerin cesaretini ve fedakarlıklarını takdir ettiğini kaydeden Hamas, Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukanın kırılması adına sarf edilen insani çabaların sürdürülmesinin ve İsrail'in işlediği ihlallerin ortaya çıkarılmasının önemini vurguladı.

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in Küresel Sumud Filosu katılımcılarına kötü muamelesine tepki gösterdi

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail’in "Özgürlük Filosu" ve "Küresel Sumud Filosu"na katılan aktivistleri alıkoymasını, dünyayı "sindirmeyi" amaçlayan sistematik bir politika şeklinde niteledi.

Cemiyetten yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarının Filistin’e destek veren sesleri bastırmak ve dünya genelindeki dayanışma gösteren aktivistleri korkutmak amacıyla uluslararası aktivistlerin "kaçırılmasını" organize bir uygulamaya dönüştürdüğü belirtildi.

Açıklamada, İsrail’in bu politikayla "Filistin halkıyla dayanışmayı düşünen herkesin gözaltı, kötü muamele, tutuklama ve işkenceyle karşı karşıya kalacağı" mesajını vermeyi hedeflediği vurgulandı.

İsrail makamlarının son dönemde yüzlerce uluslararası aktiviste yönelik benzer uygulamalarda bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Küresel Sumud Filosu" ve "Özgürlük Filosu"ndaki aktivistlerin kuşatılarak alıkonulduğu ve zorla Aşdod Limanı’na götürüldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in de katıldığı belirtilen kötü muamele, işkence ve aşağılamaların, İsrail hapishanelerindeki Filistinli ve Arap tutukluların günlük yaşamından bir kesiti yansıttığı ifade edildi.

İsrail hapishanelerinin, Filistinlilere karşı sistematik yok etme politikalarının en belirgin alanlarından biri haline geldiği aktarılan açıklamada, tutuklu ve hükümlülere yönelik "örgütlü suçlarda benzeri görülmemiş bir artış" yaşandığına işaret edildi.

Aktivistlere "Filistin davasının yanında duran özgür sesler" nitelemesi

Alıkonulan aktivistlerin "Filistin davasının yanında duran özgür sesler" şeklinde nitelendirildiği açıklamada, "Gazze’ye yönelik soykırımın durdurulması, ablukanın kırılması ve aç bırakma politikasına son verilmesi" için uluslararası dayanışmanın sürdürülmesi çağrısında bulunuldu.

Cemiyetin açıklamasında ayrıca uluslararası toplum ve insan hakları kuruluşlarından, gözaltındaki aktivistlerin derhal serbest bırakılması ve akıbetlerinin açıklanması için İsrail'e baskı yapmaları istendi.

Açıklamada, İsrail’e yönelik "cezasızlık politikasını pekiştiren uluslararası acziyetin" sona erdirilmesi ve "işgalle sistematik şekilde sürdürülen işbirliğinin" durdurulması çağrısı yapıldı.