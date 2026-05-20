İsrail'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamelesine dünyadan tepkiler geldi

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin tutulduğu Aşdod Limanı'nda İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüleri paylaştı.

Türkiye, Küresel Sumud Filosu katılımcılarına yönelik kötü muamele hakkında yazılı açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrailli bir bakanın, İsrail tarafından hukuka aykırı bir şekilde uluslararası sularda müdahale edilen Küresel Sumud Filosu katılımcılarına yönelik sözlü ve fiziki şiddet uygulamasını lanetliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Fransa, İsrail Büyükelçisi'ni Dışişlerine çağırdı

Fransa, İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamelesi nedeniyle bu ülkenin büyükelçisini dışişleri bakanlığına çağırdığını duyurdu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail’in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamele nedeniyle bu ülkenin büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdığını duyurdu.

Barrot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "(İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar) Ben-Gvir'in, İsrail hükümetindeki meslektaşları tarafından tepki gören Küresel Sumud Filosu yolcularına yönelik eylemleri kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Bu durum karşısındaki öfkelerini dile getirmek ve izahat için İsrail'in Paris Büyükelçisi Joshua Zarka'nın Dışişleri Bakanlığına çağrılması talimatı verdiğini belirten Barrot, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Vatandaşlarımızın güvenliği sürekli önceliğimizdir. Bu filo hakkında ne düşünürsek düşünelim ve birçok kez bu yöntemi onaylamadığımızı dile getirsek de katılan vatandaşlarımıza saygıyla muamele edilmeli ve en kısa sürede serbest bırakılmalılar."

Barrot, filodaki Fransız aktivistlerin konsolosluk haklarına erişimini sağlamak için seferber olan Fransa Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın İsrail'deki büyükelçiliği ve başkonsolosluğu personeline çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Ben-Gvir, X'teki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiğini ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğunu gösteren görüntüleri paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansıyor. Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.

Hollanda: İsrail'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamelesi insanlık dışı ve kabul edilemez

Hollanda Başbakanı Rob Jetten, yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Sumud Filosu aktivistlerine yönelik muamelesi insanlık dışı ve kabul edilemez boyutlara ulaştı. Ben de bu konuyu (İsrail) Cumhurbaşkanı (Isaac) Herzog ile görüştüm. Hollanda, bu aktivistlerin en kısa sürede serbest bırakılmasını bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Jetten, izahat için İsrail Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrılacağını belirtti.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in gözaltına alınan Sumud Filosu aktivistlerine ait paylaştığı görüntülerin "şok edici" ve "kabul edilemez" olduğunu paylaşan Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen da, "Bu muamele insan onuruna aykırıdır. Bu konuyu doğrudan (İsrail Dışişleri Bakanı) Gideon Saar ile görüştüm ve İsrail Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağıracağım." ifadelerini kullandı.

Berendsen, "(İsrail) Başbakanı Netanyahu ile Saar'ın bu durumdan açık şekilde uzak durmaları olumlu. İsrail'in tüm aktivistlere uluslararası hukuka uygun şekilde muamele etmesi ve Hollanda vatandaşlarının güvenliğini garanti altına alması gerektiğini bir kez daha vurguladım." dedi.

İsrail'deki Alman Büyükelçi Seibert'ten, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muameleye tepki

Almanya’nın Tel Aviv Büyükelçisi Steffen Seibert, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Küresel Sumud Filosu akstivistlerine yönelik tutumunun "hiçbir şekilde kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Seibert, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, çok sayıda İsraillinin Ben-Gvir'in alıkonulan aktivistlere yönelik muamelesini açık şekilde eleştirmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Alman Büyükelçi, Ben-Gvir’in aktivistlere yönelik tutumunun "hiçbir şekilde kabul edilemez" olduğunu ve "temel değerlerle bağdaşmadığını" belirtti.

İtalya, İsrail'den özür talep etti

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesaplarından, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in paylaştığı görüntülere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Meloni, "İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir'in görüntüleri kabul edilemez. Aralarında çok sayıda İtalyan vatandaşının da bulunduğu bu aktivistlerin, insan onurunu hiçe sayan bu muameleye maruz bırakılması müsamaha gösterilemez bir durumdur." ifadelerini kullandı.

Söz konusu İtalyan vatandaşlarının derhal serbest bırakılmasını sağlamak için kurumsal kanallardan gerekli tüm adımları derhal attıklarını aktaran Meloni, İtalya'nın ayrıca, bu aktivistlere uygulanan muamele ve İtalyan hükümetinin açık taleplerine gösterilen tüm saygısızlık nedeniyle özür talep ettiğini vurguladı.

Bakanlık açıklaması

İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan akşam saatlerinde yapılan yazılı açıklamada, Bakan Tajani’nin talimatı üzerine, Bakanlık Genel Sekreteri Büyükelçi Riccardo Guariglia'nın, bugün Küresel Sumud Filosu’ndaki İtalyan vatandaşlarını da ilgilendiren olaya ilişkin İsrail’in Roma Büyükelçisi Jonathan Peled’i çağırdığı belirtildi.

Açıklamada, Bakanlık Genel Sekreteri Guariglia'nın, İsrail Büyükelçisi'ne, İtalya hükümetinin "güçlü protestosunu" ilettiği aktarılarak, "Bu görüşmede, alıkonulan tüm İtalyan vatandaşlarının derhal serbest bırakılması ve hızlı şekilde İtalya’ya dönüşlerinin sağlanması talep edildi. Genel Sekreter, Bakan Tajani’nin talimatıyla, olaya karışan vatandaşların silahsız olmaları ve herhangi bir şiddet niyeti taşımamaları dikkate alındığında yaşananların kabul edilemez olduğunu yineledi. Ayrıca müdahalenin uluslararası sularda gerçekleşmesinin de vahim olduğunu vurgulayarak, son saatlerde yayımlanan görüntüler nedeniyle güçlü bir tepki verildi." ifadeleri kullanıldı.

İngiltere: İsrail insanlara nasıl davranılması gerektiğine ilişkin en temel standartları ihlal ediyor

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, İsrail'in uluslararası sularda hukuka aykırı şekilde alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamelede bulunmasıyla ilgili, "Bu durum, insanlara nasıl davranılması gerektiğine ilişkin en temel saygı ve onur standartlarını ihlal etmektedir." dedi.

Cooper, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na götürülmesi ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunmasına ilişkin paylaştığı görüntüye tepki gösterdi.

Ben-Gvir'in Küresel Sumud Filosu'nda yer alan kişilerle alay ettiği videoyu görünce dehşete düştüğünü kaydeden Cooper, "Bu durum, insanlara nasıl davranılması gerektiğine ilişkin en temel saygı ve onur standartlarını ihlal etmektedir. Konsolosluk desteği sağlamak amacıyla, olayda yer alan bazı İngiliz vatandaşlarının aileleriyle iletişim halindeyiz." ifadelerini kullandı.

Cooper, İsrail makamlarından açıklama talep ettiklerini vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın yanı sıra olaya dahil olan herkesin haklarını koruma yükümlülüklerini açıkça hatırlattık." dedi.

İrlanda: Küresel Sumud Filosu katılımcılarına onura ve saygıya uygun muamele edilmiyor

İrlanda Dışişleri, Ticaret ve Savunma Bakanı Helen McEntee, İsrail'in uluslararası sularda hukuka aykırı şekilde alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamelede bulunmasıyla ilgili, "Görüntülerde, İrlanda vatandaşlarının da aralarında bulunduğu Küresel Sumud Filosu katılımcılarının yasa dışı şekilde gözaltında tutulduğu ve kendilerine hiçbir şekilde onura ve saygıya uygun muamele edilmediği görülüyor." dedi.

McEntee, yaptığı yazılı açıklamayla İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na götürüldüğü ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmasına tepki gösterdi.

Ben-Gvir'in paylaştığı görüntüler karşısında dehşete düştüğünü belirten McEntee, "Görüntülerde, İrlanda vatandaşlarının da aralarında bulunduğu Küresel Sumud Filosu katılımcılarının yasa dışı şekilde gözaltında tutulduğu ve kendilerine hiçbir şekilde onura ve saygıya uygun muamele edilmediği görülüyor." ifadelerini kullandı.

McEntee, İrlanda'nın Tel Aviv Büyükelçisi'ni konuyla ilgili görevlendirdiğini belirterek, "Büyükelçi talimatım üzerine İrlanda vatandaşlarının tamamının güvenliği ve refahının korunacağına ve uluslararası hukuk kapsamında hak ettikleri tüm korumalardan yararlanacaklarına dair derhal güvence talep etmiştir. Ayrıca, kendilerinin derhal serbest bırakılmasını da talep ettim." bilgisini verdi.

Bakan McEntee, tüm aktivist ve ailelerin gerekli yardımı ve konsolosluk desteğini alacağını kaydetti.

İspanya, İsrail'in aktivistlere yönelik "canavarca" muamelesi nedeniyle özür dilemesini istedi

İspanya, İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik "canavarca" muamelesi nedeniyle özür dilemesini talep ederek, İsrail'in Madrid Maslahatgüzarı Dana Erlich'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Almanya'nın başkenti Berlin'deki temasları sırasında düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Albares, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Küresel Sumud Filosu'nun aktivistlerine yönelik sözlü ve fiziki şiddet uygulamasını "canavarca" olarak nitelendirdi.

"Almanya Şansölyeliğinden ayrılırken, Küresel Sumud Filosu üyelerinin, bir İsrail bakanı ve polisi tarafından haksız ve aşağılayıcı bir şekilde muamele gördüğünü gösteren korkunç, insanlık dışı ve utanç verici bir video gördüm." diyen Albares, İsrail'in alıkoyduğu aktivistlerin arasında İspanya vatandaşlarının da olduğunu kaydetti.

Albares, "Bu iğrenç ve utanç verici bir muameledir. Canavarcadır ve İsrail'den kamuoyu önünde özür dilemesini talep ediyorum." dedi.

İsrail'in İspanya'daki en üst düzey diplomatı olan Madrid Maslahatgüzarı Dana Erlich'in Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını ifade eden Albares, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in uluslararası sularda gözaltına alınan aktivistlere yönelik aşağılayıcı muamelesinin en sert şekilde kınandığını" söyledi.

Belçika, izahat için İsrail Büyükelçisini çağıracaklarını duyurdu

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamelesi nedeniyle İsrail'in Brüksel Büyükelçisi’nin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını bildirdi.

Prevot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, aktivistlere yönelik muameleye ilişkin görüntülerinin son derece rahatsız edici olduğunu belirtti.

İnsanların alıkonulmuş, bağlanmış, yüzüstü yatırılmış halde tutulması ve bir hükümet bakanının onların aşağılanmasını sosyal medyada yayımlamasının kabul edilemez olduğunun altını çizen Prevot, "Gözaltına alınanlar arasında Belçika vatandaşları da bulunuyor. Bu durum kabul edilemez. En temel insan onuru standartlarını ihlal ediyor. Tüm gözaltındakilere onurlu şekilde muamele edilmeli ve derhal serbest bırakılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Prevot, "Öfkemizi iletmek ve açıklama talep etmek amacıyla Belçika’daki İsrail Büyükelçisi’nin Dışişleri Bakanlığına çağrılmasını istedim." bilgisini verdi.

Ayrıca Belçika vatandaşlarına acilen konsolosluk erişimi sağlanması talimatı verdiğine dikkati çeken Prevot, Gazze’deki insani durumun felaket boyutunda olmaya devam ettiğini ve uluslararası toplumun tüm dikkatini gerektirdiğini vurguladı.

Prevot, ülkesinin, bu konuya dikkat çekmek için tüm diplomatik kanallar üzerinden aktif olmaya devam edeceğini bildirdi.

İsveç, İsrail'i kınadı

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, İsrail'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamelesini kınadığını açıkladı.

Stenergard, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Sumud Filosu aktivistlerine yönelik tutumunu kınayarak, yapılanların savunulacak hiçbir tarafının olmadığını aktardı.

İsveç'in, İsrailli aşırılık yanlısı bakanlara yönelik yaptırım uygulanmasına yönelik talebinde haklı olduğunu belirten Stenergard, "Bireyler saygıyla muamele görmeli ve hakları korunmalıdır. Bireylerin güvenliğinin ve haklarına saygı gösterilmesinin önemini İsrailli mevkidaşıma daha en başında iletmiştim." ifadesini kullandı.

İsviçre, İsrail'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik muamelesini kınadı

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik muameleyi "kabul edilemez" olarak nitelendirdi ve kınadı.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "(Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik) Bazı katılımcılara yönelik kabul edilemez muameleyi kınıyoruz." denildi.

Aktivistlere yönelik bu muamelenin, İsrail makamlarından uluslararası hukuka ve temel haklara saygı konusunda alınan güvencelerle tutarsız göründüğüne işaret edilen paylaşımda, "İnsani gözaltı koşulları, usulsüzlükten korunma güvenceleri ve savunma hakkı dahil bu taahhütler pratikte yerine getirilmeli." ifadeleri kullanıldı.

Kanada Başbakanı Carney, İsrail'in Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamelesine tepki gösterdi

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine İsrail tarafından yapılan kötü muameleye tepki gösterdi.

Kanada Başbakanı, "Filodaki sivillere yönelik, (İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı) Itamar Ben-Gvir tarafından paylaşılan görüntülerde belgelenenler de dahil, o menfur muamele kabul edilemez." ifadelerine yer verdi.

Avusturya, İsrail'in aktivistlere kötü muamelesi nedeniyle tepkisini Viyana Büyükelçisi'ne iletti

Avusturya, İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamelesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, İsrail'in Viyana Büyükelçisi'ne tepkilerini ilettiklerini bildirdi.

Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in paylaştığı görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

Meinl-Reisinger, şu anda 3 Avusturyalının İsrail'de gözaltında olduğunu vurgulayarak, "Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in aktivistlere yönelik muameleyi gösteren videoları kesinlikle kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Avusturya Dışişleri Bakanı Meinl-Reisinger, bugün İsrail'in Viyana Büyükelçisi'ne tepkilerini ilettikleri bilgisini paylaştı.

Meinl-Reisinger, daha önce defalarca İsrail tarafına, yardım filosuna karşı itidalle hareket etmesi ve uluslararası hukuka uyması çağrısı yaptıklarını kaydetti.

Polonya, Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamelede bulunan İsrail'in cezalandırılmasını talep etti

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamelede bulunan İsrail'in cezalandırılması talebinde bulundu.

Sikorski, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Sumud Filosu aktivistlerinin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiğini ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğunu gösteren görüntülerin yer aldığı görseli paylaştı.

Radoslaw Sikorski, "Suç işlememiş hiçbir Polonya vatandaşına böyle davranamazsınız. Demokratik bir dünyada gözaltında tutulan insanlara zulmedilmez, onlarla alay edilmez, zafer kazanılmış gibi davranılmaz. Vatandaşlarımız için adalet, sizin içinse ceza talep ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Slovenya, İsrail'in kötü muamelesinin "kabul edilemez" olduğunu belirtti

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamelenin "korkunç, şok edici ve kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

Fajon, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, hiçbir ülkenin İsrail'in yaptığı gibi insanları işkenceyle karşılamaması gerektiğini vurguladı.

Aktivistlere yönelik muamelenin "korkunç, şok edici ve kabul edilemez" olduğunu kaydeden Fajon, "(İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar) Ben-Gvir ve İsrail makamlarının Küresel Sumud Filosu'na sergilediği aşağılayıcı davranış, demokratik bir toplumda yeri olmayan bir tutumdur." ifadelerini kullandı.

Slovakya, İsrail'i kınadı

Slovakya, İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik muameleyi "insan onurunun temel ilkelerine aykırı" olarak nitelendirdi ve şiddetle kınadı.

Slovakya Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Juraj Blanar, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in yayımladığı görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

Blanar, Ben-Gvir'in Küresel Sumud Filosu yolcularına yönelik tutumunu endişeyle takip ettiğini belirterek, "Filoda bulunduğu bildirilen bir Slovakya vatandaşı dahil yolcuların maruz kaldığı muameleyi şiddetle kınıyorum. Bu tür davranışları kabul edilemez buluyor ve insan onurunun temel ilkelerine aykırı olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Slovakya'nın Tel Aviv Büyükelçiliğinin durumu yakından takip ettiğini ve Slovak vatandaşın derhal serbest bırakılması için gerekli adımları attığını aktaran Blanar, vatandaşlarının korunmasının, Slovakya'nın önceliği olduğunu kaydetti.

Blanar, bu olayın uluslararası deniz hukuku ve uluslararası insani hukuk dahil hukuka saygı duyulması gerektiğini gösterdiğini ifade ederek, seyir özgürlüğü ilkelerine saygı gösterilmesi ve sivil nüfusa yönelik insani yardımın engellenmemesi çağrısında bulundu.

Yunanistan, İsrail'i kınadı

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlere yönelik davranışlarını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Milli Güvenlik Bakanlığının Küresel Sumud Filosu'na katılan vatandaşlara karşı davranışı kabul edilemezdir ve kınanması gerekir." ifadesi yer aldı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'in talimatıyla, olaya ilişkin protesto notası verildiği belirtilen açıklamada, "Uluslararası insancıl hukuka ve insan haklarına tam saygı talep ediyor ve İsrail makamlarının tüm prosedürleri hızla tamamlayarak, Yunan vatandaşlarını derhal serbest bırakmasını talep ediyoruz." bilgisi paylaşıldı.

Yunanistan muhalefetindeki SYRIZA, AB'den İsrail ile ortaklık anlaşmasını askıya almasını istedi

Yunanistan muhalefetindeki Radikal Sol İttifak Partisi (SYRIZA), Avrupa Birliği'nden (AB), İsrail ile var olan ortaklık anlaşmasını askıya almasını istedi.

SYRIZA'dan yapılan yazılı açıklamada, Filistin'e uluslararası dayanışma göstermek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlere İsrail'in uyguladığı kötü muamele görüntülerinin şok edici olduğu ifade edildi.

Açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in koordinasyonuyla, hukuka aykırı şekilde alıkonulan insanlar aşağılanıyor ve kötü muameleye uğruyor. Bakanın kendisi sadece bu korkunç görüntüleri yaymakla kalmıyor, bu görüntülerde başrol de oynuyor. Netanyahu rejiminin temel mazeretleri sürdürmekle kalmadığı, dehşeti normalleştirmeye çalıştığı artık apaçık ortada. Bu gelişmeler ışığında 2000'den beri geçerli olan AB-İsrail Ortaklık Anlaşması askıya alınmalıdır."

Alıkonulan tüm aktivistlere verilen desteğin yinelendiği açıklamada, bu dehşetin derhal sona ermesi gerektiği vurgulandı.

Finlandiya, İsrail Büyükelçisi'nden izahat isteyecek

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yapılan kötü muamele nedeniyle İsrail'in Helsinki Büyükelçisinden açıklama talep edeceğini bildirdi.

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gözaltında tutulan Küresel Sumud Filosu üyelerine saygılı davranılması, yasal korumalarının sağlanması ve güvenliklerinin güvence altına alınması gerektiğini vurguladı.

Finlandiya'nın, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in paylaştığı görüntüdeki eylemleri onaylamadığına işaret edilen paylaşımda, "İsrail'in Helsinki Büyükelçisi'nden Sumud Filosu üyelerine yönelik yapılan kötü muamele konusunda açıklama talep edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Katar'dan İsrail tarafından saldırıya uğrayan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik şiddete kınama

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in aktivistlere yönelik uygulamalarının insanlık dışı olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail ile ilişkileri bulunan ülkelerin vatandaşları olan aktivistlerin dünyanın gözü önünde kötü muamele ve aşağılamaya maruz bırakılmasının, Filistinlilerin onlarca yıldır işgal ve baskı politikaları altında karşı karşıya kaldığı ihlallerin boyutunu açık şekilde ortaya koyduğu vurgulandı.

İsrail hükümeti üyelerinin uygulamalarının bireysel davranışlar olarak değerlendirilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, bu tür adımların insan onurunu ve uluslararası hukuku dikkate almayan sistematik bir resmi politikanın parçası olduğu kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası topluma, İsrail’in provokatif uygulamalarının ve gözaltındaki aktivistlere yönelik insanlık dışı muamelesinin durdurulması için acil harekete geçme çağrısında bulunuldu.

Aktivistlerin koşulsuz şekilde derhal serbest bırakılması talep edilen açıklamada, İsrail’in Filistin halkına karşı işlediği suçlar ve ihlaller nedeniyle hesap vermesi ve cezasızlık politikalarına son verilmesi gerektiği kaydedildi.

Kanada, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine sözlü ve fiziki şiddetin "kabul edilemez" olduğunu vurguladı

CBC News kanalının haberine göre, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, telekonferans yoluyla gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in paylaştığı ve Küresel Sumud Filosu aktivistlerine sözlü ve fiziki şiddet içeren görüntülere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görüntülerin "son derece rahatsız edici ve kesinlikle kabul edilemez" olduğunu vurgulayan Anand, bu meselenin sivillerin insancıl muamele görmesiyle ilgili bir konu olduğunu ve gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini ifade etti.

Anand, "Filodaki sivillere yönelik kötü muameleyle ilgili olarak İsrail Büyükelçisi'ni çağırmaları için yetkililerime talimat verdim." dedi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muameleyle övünen Ben-Gvir'i kınadı

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik muameleyle övünerek sosyal medyasında paylaşan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e tepki gösterdi.

Büyükelçi Huckabee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Ben-Gvir'in Usdud (Aşdod) Limanı'na getirilen aktivistleri provoke etmeye çalışması ve İsrail güçlerinin kötü muamelesiyle övünmesine ilişkin açıklama yaptı.

Huckabee, "ulusunun onuruna ihanet eden" Ben-Gvir'in eyleminin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dahil olmak üzere tüm üst düzey İsrailli yetkililerin öfke ve kınamasına yol açtığını belirtti.

Romanya'dan İsrail'in kötü muamelede bulunduğu Sumud Filosu aktivistlerinin serbest bırakılması çağrısı

Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Küresel Sumud Filosu üyelerine yönelik sergilediği "düşmanlık ve aşağılama" dolu eylemlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Aralarında birçok Avrupa vatandaşının da bulunduğu aktivistlere yapılan muamelenin insan onuruna aykırı olduğuna işaret eden Toiu, "Uluslararası standartlara uygun olarak filo üyelerinin derhal ve güvenli bir şekilde serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Konsolosluk yardımı ve temel insan onuru haklarının koruması şartıyla. Bu olayın en üst düzeyde sorumlulukla ele alınmasını ve bu tür aşağılamaların tekrarlanmamasını umuyoruz." ifadelerine yer verdi.

BM raportöründen İsrail'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine karşı insanlık dışı muamelesine tepki

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

"Filo aktivistleri, İsrail'in apartheid rejimi yetkilileri tarafından keyfi olarak gözaltına alındı ​ve insanlık dışı, aşağılayıcı muameleye maruz bırakıldı." ifadelerini kullanan Albanese, büyük fedakarlıklarından dolayı Küresel Sumud Filosu delegelerine teşekkür etti.

Albanese, "İsrail ve AB'nin aynı şekilde utanması temennisiyle." değerlendirmesinde de bulundu.

Bazı AP milletvekilleri, İsrail'in Sumud Filosu aktivistlerine muamelesine karşı protesto düzenledi

Bazı Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, Strazburg'daki parlamento binasında İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muameleyi eleştiren protesto düzenledi.

Protestoya katılan İtalyan milletvekili Danilo Della Valle, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupalı liderler tereddüt ederken, bizler Strazburg'dan milletvekili meslektaşlarımızla birlikte acil ve somut siyasi mesaj vermek istedik." ifadesini kullandı.

İsrail'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik muamelesinin kabul edilemez olduğunu ve hukuk ile temel insan haklarına yönelik sistematik ihlal teşkil ettiğini belirten Della Valle, bunu görmezden gelemeyeceklerini kaydetti.

Della Valle, aktivistlerin korunması ve serbest kalmalarını sağlamak için Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan acil diplomatik müdahale talebinde bulunduklarını aktararak "Gazze'nin nefes almasına izin verin!" ifadesini kullandı.

Protestoya katılan Fransız milletvekili Emma Fourreau da X üzerinden yaptığı paylaşımda, Filistin halkıyla dayanışmanın suç değil görev olduğunu vurgulayarak, "Avrupa ve Fransa, uluslararası hukukun bu yeni ihlalini kınamak için daha neyi bekliyor?" ifadesini kullandı.

AB Komisyonu üyesi Lahbib, İsrail'in Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamelesine tepki gösterdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin "hüküm giymiş suçlular" olmadığını vurgulayarak "Uluslararası insancıl hukuk kurallarına uyulmalıdır. Hiç kimse insanlığı savunduğu için cezalandırılmamalıdır." ifadesini kullandı.

Lahbib, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in sosyal medya hesabından paylaştığı Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yapılan kötü muameleyi gösteren videoya tepki gösterdi.

Aktivistlerin "hüküm giymiş suçlular" olmadığını, "aç insanlara ekmek ulaştırmaya" çalıştığını vurgulayan Lahbib, barışçıl aktivizm ve toplanma özgürlüğünün temel haklardan olduğunu belirtti.

Lahbib, sivillerin korunması gerektiğini kaydederek, "Uluslararası insancıl hukuk kurallarına uyulmalıdır. Hiç kimse insanlığı savunduğu için cezalandırılmamalıdır." ifadesini kullandı.

AB'den İsrail'e "Sumud Filosu aktivistlerine saygılı muamele" çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Dış İlişkiler Komisyonu Sözcüsü Anouar el Anouni, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik tutumunun "tümüyle kabul edilemez" olduğunu vurgulayarak, İsrail'e aktivistlerin güvenliğinin sağlanması ve kendilerine saygılı biçimde muamele edilmesi çağrısında bulundu.

El Anouni, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada Ben-Gvir'in paylaştığı videoda Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlere yönelik muamelenin "tümüyle kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

"Gözaltına alınan her bir kişiye güvenlik, saygınlık ve uluslararası hukuka uygun muamele gösterilmelidir." ifadesini kullanan El Anouni, şöyle devam etti:

“İsrail hükümetini, aralarında bazı AB vatandaşlarının da bulunduğu bu aktivistlerin korunmasını ve saygın bir şekilde muamele görmelerini sağlamaya çağırıyoruz. Tüm gözaltındakilerin en kısa sürede serbest bırakılmasını talep ediyoruz.”

BM: İsrail tarafından alıkonan Küresel Sumud Filosu aktivistleri haysiyetle muamele görmeli

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail tarafından saldırı sonrası alıkonan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yapılan kötü muameleye ilişkin, "herkesin saygı ve haysiyetle muamele görmesi" gerektiğini belirtti.

Dujarric, günlük basın toplantısında soruları yanıtladı.

AA muhabirinin, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir'in sosyal medya hesabından paylaştığı, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yapılan kötü muameleye ilişkin video hakkındaki sorusuna Dujarric, "İsrailli yetkililer tarafından gözaltına alınan filonun üyesi herkes, gözaltına alınan herkes gibi saygı ve haysiyetle muamele görmeli." dedi.

Stephane Dujarric, "Bence gözaltına alınan tüm insanlar hızla kendi ülkelerine geri gönderilmelidir. Uluslararası düzenlemelere uygun olarak iyi muamele görmeleri şarttır." diye konuştu.

Küba'nın BM Daimi Temsilcisi, İsrail'in Sumud Filosu aktivistleri Kişk ve Avila'ya yaptığı işkenceyi kınadı

Küba'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ernesto Soberon Guzman, "Çatışmalarda sivillerin korunması" başlığı ile BM Güvenlik Konseyinde yapılan açık tartışma toplantısında konuştu.

İsrail tarafından uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu’na saldırı düzenlenmesini eleştiren Guzman, "Uluslararası sularda keyfi gözaltına alınmaları ve İsrail rejimi tarafından Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'nun üyeleri Seyf Ebu Kişk ve Thiago Avila'ya yapılan işkenceyi kınıyoruz." dedi.

Guzman, İsrail'in uluslararası hukuk ve insan haklarına yönelik ihlalleri cezasız şekilde işlemesini reddettiklerini vurgulayarak, "İşgalci güç olarak İsrail, Filistinlilere yönelik soykırım ve apartheid uygulamaları için hesap vermek zorunda kalmalıdır." diye konuştu.

Hamas: Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin alıkonulma görüntüleri, İsrail liderlerinin sadizmini yansıtıyor

Hamas, Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin uluslararası sularda hukuka aykırı şekilde alıkonulma görüntülerinin "İsrail'in liderlerinin sadizmini yansıttığını" belirtti.

Hamas, Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin alıkonulması sırasında İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in paylaştığı görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Ben-Gvir’in de olay yerinde bulunduğu esnada aktivistlerin alıkonulması sırasında sergilenen kötü muamele ve aşağılayıcı görüntüler, İsrail işgal yönetimi liderlerinin zihniyetine hakim olan ahlaki çöküşü ve sadizmi yansıtıyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail’in bu eylemleri, "aktivistlerin iradesini kırmayı ve Gazze Şeridi'ndeki ablukayı kırmaya yönelik insani çabalarından vazgeçirmeyi amaçlayan umutsuz bir girişim" olarak değerlendirildi.

Hamas, aktivistlerin güvenliğinin tüm sorumluluğunun, İsrail ve liderlerine ait olduğunu belirterek, "alıkonulanların derhal serbest bırakılması" çağrısında bulundu.

Ayrıca Hamas, uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler ve insan hakları kuruluşlarından bu ihlallerin belgelenmesini, sorumluların "savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar" kapsamında yargılanması için ivedilikle Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulunmalarını istedi.

Aktivistlerin cesaretini ve fedakarlıklarını takdir ettiğini kaydeden Hamas, Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukanın kırılması adına sarf edilen insani çabaların sürdürülmesinin ve İsrail'in işlediği ihlallerin ortaya çıkarılmasının önemini vurguladı.

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in Küresel Sumud Filosu katılımcılarına kötü muamelesine tepki gösterdi

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail’in "Özgürlük Filosu" ve "Küresel Sumud Filosu"na katılan aktivistleri alıkoymasını, dünyayı "sindirmeyi" amaçlayan sistematik bir politika şeklinde niteledi.

Cemiyetten yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarının Filistin’e destek veren sesleri bastırmak ve dünya genelindeki dayanışma gösteren aktivistleri korkutmak amacıyla uluslararası aktivistlerin "kaçırılmasını" organize bir uygulamaya dönüştürdüğü belirtildi.

Açıklamada, İsrail’in bu politikayla "Filistin halkıyla dayanışmayı düşünen herkesin gözaltı, kötü muamele, tutuklama ve işkenceyle karşı karşıya kalacağı" mesajını vermeyi hedeflediği vurgulandı.

İsrail makamlarının son dönemde yüzlerce uluslararası aktiviste yönelik benzer uygulamalarda bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Küresel Sumud Filosu" ve "Özgürlük Filosu"ndaki aktivistlerin kuşatılarak alıkonulduğu ve zorla Aşdod Limanı’na götürüldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in de katıldığı belirtilen kötü muamele, işkence ve aşağılamaların, İsrail hapishanelerindeki Filistinli ve Arap tutukluların günlük yaşamından bir kesiti yansıttığı ifade edildi.

İsrail hapishanelerinin, Filistinlilere karşı sistematik yok etme politikalarının en belirgin alanlarından biri haline geldiği aktarılan açıklamada, tutuklu ve hükümlülere yönelik "örgütlü suçlarda benzeri görülmemiş bir artış" yaşandığına işaret edildi.

Aktivistlere "Filistin davasının yanında duran özgür sesler" nitelemesi

Alıkonulan aktivistlerin "Filistin davasının yanında duran özgür sesler" şeklinde nitelendirildiği açıklamada, "Gazze’ye yönelik soykırımın durdurulması, ablukanın kırılması ve aç bırakma politikasına son verilmesi" için uluslararası dayanışmanın sürdürülmesi çağrısında bulunuldu.

Cemiyetin açıklamasında ayrıca uluslararası toplum ve insan hakları kuruluşlarından, gözaltındaki aktivistlerin derhal serbest bırakılması ve akıbetlerinin açıklanması için İsrail'e baskı yapmaları istendi.

Açıklamada, İsrail’e yönelik "cezasızlık politikasını pekiştiren uluslararası acziyetin" sona erdirilmesi ve "işgalle sistematik şekilde sürdürülen işbirliğinin" durdurulması çağrısı yapıldı.