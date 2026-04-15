Sağlık yetkilileri ve insani yardım kuruluşları, İsrail'in yardımlara getirdiği kısıtlamalar, ilaç ve malzeme eksikliği, yerle bir edilen hastaneler ve kamplardaki yaşam koşulları nedeniyle Gazze'deki sağlık krizinin derinleştiği uyarısında bulundu.

İsrail'in kısıtlamaları altındaki Gazze Şeridi'nde sağlık krizi derinleşiyor Sağlık yetkilileri ve insani yardım kuruluşları, İsrail'in yardımlara getirdiği kısıtlamalar, ilaç ve malzeme eksikliği, yerle bir edilen hastaneler ve kamplardaki yaşam koşulları nedeniyle Gazze'deki sağlık krizinin derinleştiği uyarısında bulundu.

İsrail merkezli Haaretz gazetesinin haberine göre İsrail, ameliyat masaları, neşterler, ultrason cihazları, vantilatörler ile kuvözlerin onarımı için gereken parçalar dahil kritik tıbbi ekipmanların Gazze'ye girişini engellemeye devam ediyor.

İsrail'in kısıtlamalarının yanı sıra böcekler, kemirgenler ve kirli sular, Gazze'de hastalıkların artmasına yol açıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Gazze'deki temel ilaçların yarısından fazlası "sıfır stok" durumunda, yani Gazze Şeridi genelinde hiçbir yerde bulunmuyor.

Laboratuvar test materyallerinin yüzde 71'i ve tıbbi sarf malzemelerinin yüzde 57'si de tükenmiş durumda.

Bunlar arasında gazlı bez, iğne, kompres gibi temel malzemeler ile eldiven, önlük ve yüzey dezenfektanı gibi steril muayene ekipmanları yer alıyor.

"Fareler ve böceklerle iç içe yaşıyoruz"

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından İsrail makamları Gazze'ye giriş noktalarını kapattı. Bu durum, saldırıların ilk 3 haftasında Gazze'ye giren tır sayısında yüzde 80'lik azalmaya neden oldu.

İsrail, 19 Mart'ta Gazze Şeridi’nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nı yalnızca yayaların geçişi için yeniden açtı.

Birleşmiş Milletler (BM), bölgeye insani yardımların ulaştırılması için Gazze'nin kuzeyindeki geçiş noktasının 40 günü aşkın bir sürenin ardından 13 Nisan'da yeniden açıldığını duyurdu.

Fakat Filistinliler sahada henüz bir rahatlama hissetmediklerini ifade ediyor.

Gazze kentinden 25 yaşındaki Şarkiye, kapılar açılmasına rağmen diyabet hastası olan babasının hala düzenli insüline erişemediğini belirterek, "Kamyonlar girse bile yeterli değil. Kronik hastalık ilaçları gelse bile çok az miktarda geliyor. İran savaşı başladığından beri kıtlık daha da kötüleşti." dedi.

Şarkiye, "Sokaklarda her yer çöp. Kanalizasyon sistemi tahrip edildiği için atık su birikintileri var. Enkaz her şeyi gizliyor. Altında ne olduğunu bilmiyorsunuz, cenazeler, hayvanlar, çürüme... Fareler ve böceklerle iç içe yaşıyoruz." diyerek Gazze'deki durumu özetledi.

"Gazze hep abluka altındaydı ama durum hiç bu kadar yıkıcı olmamıştı"

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde görevli bir anestezi uzmanı, Gazze'nin sağlık sistemini "tamamen tükenmiş" şeklinde tanımlayarak, şunları ifade etti:

"6 yıl önce mesleğe başladığımdan beri Gazze hep abluka altındaydı ama durum hiç bu kadar yıkıcı olmamıştı. Anestezi ilaçlarında büyük bir eksiklik var.

Ameliyatları alternatif ilaçlar, basit araçlar ve bazen tam anestezi olmadan yapıyoruz. Bir vakada, bacak kesme işlemi sırasında tam anestezi kullanamadık, elimizdeki tek seçenek olduğu için sadece ketamin kullandık."

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, açık kalp ameliyatları ve kalple ilgili işlemler kaynak yetersizliği nedeniyle tamamen durmuş durumda.

Anestezi uzmanı, "Ekipman eksikliği nedeniyle beyin cerrahisi yapılamıyor. Aynı durum protez ve birçok ortopedik cerrahi için de geçerli." dedi.

"Hastalar, tedavi sırası beklerken ölüyor"

Bu operasyonlara ihtiyaç duyan hastalar, tahliye edilip yurt dışında hayat kurtarıcı tedavi almak üzere kayıt yaptıran 18 bin 500'den fazla kişi arasında yer alıyor.

Söz konusu anestezi uzmanı, "Birçok hasta, onları tedavi edecek kapasitemiz olmadığı için sıralarını beklerken ölüyor." diyerek durumun ciddiyetine dikkati çekti.

Tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle acil vakalar geri çevriliyor

Diş hekimi Mara Şemali ise tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle acil vakaları bile geri çevirdiklerini söyleyerek, şunları aktardı:

"Kanal tedavisi için malzeme yok. Çocuklar boyunlarına kadar yayılan hayati tehlike arz eden enfeksiyonlarla geliyor.

Ailelerin onarıcı tedaviye gücü yetmediği için tek çözüm olarak diş çekimine başvuruyoruz. İnsanlar çocuklarını doyurmakla tedavi ettirmek arasında bir seçime zorlanıyor."

Çadır kamplarda salgın hastalıklar

1,2 milyon kişinin yaşadığı 1600'den fazla derme çatma kamp, hastalıkların yayılması için korkunç bir ortam sunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), aşırı kalabalık ve hijyen eksikliğinin "yüksek hastalık bulaşma ortamı" oluşturduğunu belirtiyor.

DSÖ verilerine göre, 2026'nın ilk iki ayında Gazze'de 1,9 milyondan fazla kişiye akut solunum yolu enfeksiyonu teşhisi konuldu. Şubatta 23 bin uyuz ve bit vakası kaydedilirken, kampların yüzde 80'inde fare ve haşere istilası, yüzde 48'inde ise yaygın deri hastalıkları mevcut.

İsrail'in engellemeleri

Sınır Tanımayan Doktorlar gibi kuruluşlar İsrail'in talep ettiği öngörülemez bürokratik işlemlerin Gazze'ye sevkiyatları bir ay geciktirdiğini belirtiyor. Bir tırdaki tek bir ürün reddedilirse tüm tır geri gönderiliyor.

Ayrıca, 37 uluslararası yardım grubuna uygulanan "toplu yasak" nedeniyle bu kuruluşların Gazze'ye malzeme sokması veya personel bulundurması engellenmiş durumda.

Bu durum, bölgedeki sağlık, su ve temizlik hizmetlerini tamamen felç ediyor.

İsrail, "personel listelerini sunmayı ve yeni güvenlik kayıt prosedürlerine uymayı reddettikleri" gerekçesiyle, Gazze Şeridi’ne ve işgal altındaki Batı Şeria'ya insani yardım ulaştıran 37 uluslararası kuruluşun çalışma lisanslarını 1 Ocak 2026'da iptal etmişti.