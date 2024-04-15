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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in, kara işgali öncesi Refah yakınlarında 10 bin çadır kurmayı planladığı iddia edildi

İsrail'in, kara işgali öncesinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah yakınlarında 10 bin çadır kurmayı planladığı öne sürüldü.

Zein Khalil, Gülşen Topçu  | 15.04.2024 - Güncelleme : 15.04.2024
İsrail'in, kara işgali öncesi Refah yakınlarında 10 bin çadır kurmayı planladığı iddia edildi

Kudüs

İsrail Devlet Televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail'in, önümüzdeki 2 hafta içinde Refah dışında 10 bin çadır kuracağı iddia edildi.

Haberde ayrıca, 30 bin ek çadırın satın alma aşamasında olduğu, bunların da aynı bölgeye daha sonra kurulacağı kaydedildi.

Çadırların kurulmasına ilişkin takvime bakıldığında Filistinlilerin Refah'tan tahliye edilmesi sürecinin uzun süreceği belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da dün yer alan haberde, geçen hafta Refah'a kara saldırısı için "tarihin belli olduğunu" söyleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu adımı "ertelediği" iddiasına yer verilmişti.

Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a kara saldırısı için "tarihin belirlendiğini" söylemişti.

Yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındı Refah

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah şehri, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusu, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına "Refah'a saldırı planı hazırlanması" talimatını vermişti.



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