İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ne yönelik saldırıda 10 kişi öldü
İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine yönelik roket saldırısında 10 kişinin hayatını kaybettiği, 6'sı ağır 24 kişinin yaralandığı bildirildi.
Beyrut
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail'in kuzeyinde Golan Tepeleri'nde çoğunluğu Dürzi nüfusun yaşadığı Mecdel Şems beldesine düzenlenen ve bir futbol sahasına isabet eden roket saldırısında çocukların da yer aldığı 10 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 6'sı ağır 24 yaralı olduğu belirtildi.
İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirmesi sonucunda" saldırıdan Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıkladı.
İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine yönelik roket saldırısında 9 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kadar yaralı olduğu bildirildi ⤵️— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 27, 2024
• İsrail ordusu saldırı ile ilgili Hizbullah’ı suçladı
• Hizbullah Hareketi: Mecdel Şems saldırısıyla… pic.twitter.com/zqBHrfAHd8
Lübnan Hizbullahı ise Mecdel Şems'te meydana gelen saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını "kesinlikle yalanladığını, olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" vurguladı.
İsrail'de siyaset ve güvenlik teşkilatında görüşme trafiği
Öte yandan, İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, ABD seyahatindeki İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu saldırıya ilişkin bilgilendirildi ve askeri sekreteriyle güvenlik istişareleri yaptı. Netanyahu'nun ilerleyen saatlerde tüm güvenlik teşkilatı liderleriyle görüşeceği paylaşıldı.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın da Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar ve diğer üst düzey isimlerle Mecdel Şems'teki saldırıyı görüştüğü kaydedildi.
Sosyal medyada, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems beldesinde saldırı alarmlarının çaldığı ve yerleşim alanında bir noktada güçlü bir patlama meydana geldiği görüntüler paylaşıldı.
İsrail, can kayıplı saldırıdan Hizbullah'ı sorumlu tuttu
İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, roket saldırısının "durum değerlendirmesi ve elindeki istihbarat sonuçlarına göre" Lübnan Hizbullahı tarafından düzenlendiği belirtildi.
İsrail'den Kanal12 televizyonuna konuşan Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, "Hizbullah'ın tüm çizgileri aştığına ilişkin şüphe yok. Top yekün bir savaşla karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.
Savaşın bir kendileri için bedeli olacağını ancak Hizbullah'a da "daha ağır bedel ödeteceklerini" dile getiren Katz, İsrail'in ABD ve Avrupa'dan tam destek alacağını söyledi.
Katz, İsrail'in ne gibi adımlar atacağına ilişkin detay vermedi.
İsrail muhalefetinden Evimiz İsrail Partisi Lideri ve eski Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, saldırıdan Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı sorumlu tutarak, "bedel ödemesinin zamanının geldiğini" belirtti.
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari de yaptığı basın açıklamasında, saldırının "çok ani" gerçekleştiğini, roket tespit edildikten sonra saldırı sirenlerinin çalmasından çok kısa bir süre içinde bir roketin isabet etmesiyle patlama meydana geldiğini belirtti.
Saldırıyı Hizbullah'ın gerçekleştirdiğine ilişkin ellerinde "kesin istihbarat" bulunduğunu dile getiren Hagari, güvenlik teşkilatının saldırıya nasıl karşılık verileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu "siyasi iradeyle ortak kararlar alıp harekete geçeceklerini" söyledi.
Hizbullah Hareketi: Mecdel Şems saldırısıyla bağlantımız yok
Öte yandan Hizbullah Hareketi, saldırılarda 4 mensubunun öldüğünü duyurdu.
Hizbullah Hareketi, Mecdel Şems'te meydana gelen saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalandı.
Hizbullah, resmi Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Hizbullah'ın, İsrail ve diğer medya organlarında, Mecdel Şems saldırısının arkasında İslami Direniş'in (Hizbullah) yer aldığı iddialarını kesinlikle yalanladığı" ifade edilen açıklamada, Mecdel Şems olayıyla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığı ve kendilerine yönelik tüm iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.
İsrail, 1967'de çoğu Suriye toprağı sayılan kuzeyindeki Golan Tepeleri'ni işgal etti. Uluslararası hukuka göre İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki varlığı işgal sayılıyor.
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