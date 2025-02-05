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Dünya

İsrail'in hava saldırısında öldürülen 3 Türk vatandaşının ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Lübnan'dan İsrail'e geçmeye çalışırken İsrail'in hava saldırısında öldürülen 3 Türk vatandaşının ölümüne ilişkin re'sen soruşturma başlattı.

Cemil Murat Budak  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
İsrail'in hava saldırısında öldürülen 3 Türk vatandaşının ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

Ankara

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Lübnan'dan İsrail'e geçmeye çalışırken İsrail ordusu tarafından düzenlenen hava saldırısı sonucunda 3 Türk vatandaşının öldürülmesiyle ilgili re'sen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Cenazeler ülkemize gönderilmiş olup nüfusa kayıtlı olduğu illerde otopsi işlemleri devam etmektedir. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasına müteakiben evrakın Cumhuriyet başsavcılığımıza gönderilmesi, ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarından istenmiştir." ifadelerine yer verildi.

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