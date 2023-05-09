İsrail'in hava saldırılarında hayatını kaybeden 13 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı
İsrail'in sabaha karşı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında yaşamını yitiren 13 kişinin cenazesi toprağa verildi.
Gazze
Saldırılarda yaşamını yitiren Filistinliler için Gazze'deki El-Ömeri Camisi ile Refah kentindeki El-Hüda Camisi'nde cenaze namazları kılındı.
Binlerce Filistinlinin katıldığı cenaze merasiminde, İsrail saldırısında ölenlerin naaşları Filistin bayraklarına ve İslami Cihad Hareketi'nın flamasına sarıldı.
Cenazeye katılanlar, İsrail karşıtı sloganlar attı, tekbirler eşliğinde "Filistin direnişine desteklerini" yineledi.
İsrail ordusunun sabaha karşı Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 13 Filistinli hayatını kaybetmiş, 20 Filistinli yaralanmıştı.
Saldırılarda hayatını kaybedenler arasında İslami Cihad Hareketi'nin askeri kadrolarından 3 kişinin de bulunduğu açıklanmıştı.
İslami Cihad Hareketi, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısının İsrail işgaline karşı yürüttükleri mücadeleyi durduramayacağını belirtmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.