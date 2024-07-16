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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Han Yunus'un El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda 17 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 17 kişinin öldüğü, 26 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hosni Nedim, Nour Mahd Ali Abuaisha, Zeynep Tüfekçi Gülay  | 16.07.2024 - Güncelleme : 16.07.2024
İsrail'in Han Yunus'un El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda 17 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Doaa Albaz - AA

Gazze

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun daha önce "güvenli bölge" ilan edilen Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesine hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bölgeyi hedef alması sonucu 17 kişinin öldüğü, 26 kişinin yaralandığı belirtildi.

Görgü tanıkları, Mevasi bölgesinin El-Attar Caddesinin vurulduğunu, sivil savunma ekiplerinin ölü ve yaralıları enkaz altında çıkarmaya çalıştığını aktardı.

İsrail ordusunun 13 Temmuz'da El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda da en az 90 kişi ölmüş, 300 kişi de yaralanmıştı.


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