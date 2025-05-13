İsrail'in Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda 1'i gazeteci 2 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda 1'i gazeteci 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.
İstanbul/Ankara
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, gece yarısı Nasır Hastanesi'nde ameliyathanelerin yapıldığı binayı doğrudan hedef aldığı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü, sağlık ekibi ve hastalardan da yaralananlar olduğu kaydedildi.
Hastanelere yönelik mükerrer saldırıların, İsrail'in sağlık sistemine daha fazla zarar verme, yaralı ve hastaların tedavisini hastanede bile tehdit etme "kastını" ortaya koyduğu aktarıldı.
Filistin haber ajansı WAFA'da ise daha önce başka bir saldırıda yaralanan ve hastanede tedavi gören gazeteci Hasan Abdulfettah Islih'ın hayatını kaybettiği, bazı hastaların ise yaralandığı kaydedildi.
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Ölen gazeteci sayısı 215'e çıktı
Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Alam24" haber ajansında müdür olarak çalışan Islih'in ölümüyle, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında ölen gazeteci sayısının 215'e yükseldiği kaydedildi.
İsrail tarafından Filistinli gazetecilerin sistematik olarak hedef alınması ve suikasta uğramasının en sert şekilde kınandığı açıklamada, dünyada basın alanında faaliyet gösteren tüm kuruluşlara Gazze'deki gazetecilere yönelik bu sistematik suçları kınama çağrısı yapıldı.
Saldırıdan, İsrail ve ABD'nin yanı sıra soykırım suçuna iştirak eden İngiltere, Almanya ve Fransa'nın sorumlu olduğu dile getirildi.
Gazeteciler, hastanede bile hedef alınıyor
Filistinli gazetecilerin sadece haber yaptıkları yerlerde değil tedavi oldukları hastanelerde bile hedef alındığına işaret edilen açıklamada, gazetecilerin, tüm yıldırma ve tasfiye girişimlerine rağmen görevlerini yerine getirmeye devam ettiği aktarıldı.
Açıklamada, uluslararası toplum ve Uluslararası Ceza Mahkemesi de dahil tüm adalet kurumlarına, gazetecilere, sivillere ve sağlık personeline karşı işlenen bu "iğrenç" suçları belgelemek ve faillerini yargılamak için harekete geçme çağrısı yapıldı.
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda bir aile daha yok oldu
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin kuzeyindeki El-Amudi bölgesine hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda Filistinli anne ve baba ile çocuğu hayatını kaybetti.
İsrail ordusu Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'na da hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda birçok kişi yaralandı.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden 8 Mayıs'ta yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de tüm fertlerini öldürerek yok ettiği 2 bin 200 ailenin nüfustan silindiği, 5 bin 120 ailenin ise yalnızca bir ferdinin hayatta kaldığı kaydedilmişti.
BM: Gazze'de servis edilen günlük öğün sayısı, geçen haftaya oranla yüzde 70 azaldı
BM Sözcüsü Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.
Dujarric, Gazze'de, halihazırda yemek dağıtma kapasitesi olan mutfaklarda sıcak yemek servislerin hızla azaldığına ilişkin rapor aldıklarını belirtti.
Gazze Şeridi'nde geçen haftaki 840 bin günlük sıcak öğünün yüzde 70 azalarak günde 260 bin öğüne düştüğünü belirten Dujarric, insani yardımın yalnızca gıdayla sınırlı olmadığını vurguladı.
Dujarric, Gazze halkını ziyaret ederek ihtiyaçlarını yerinde tespit etmenin ve su, hijyen, sağlık, beslenme, eğitim ile koruma gibi hizmetleri sunmanın önemine dikkati çekerek, sağlık ve su tesislerinde yakıtın tükenmekte olduğunu ifade etti.
BM Sözcüsü Dujarric, "Gazze'de, hastanelerin çok sayıda yaralıyla, ciddi malzeme, ekipman, kan ve personel yetersizliğiyle karşı karşıya olmasıyla sağlık hizmeti pamuk ipliğine bağlı." dedi.
Gazze'de insani kriz her geçen gün derinleşiyor
İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurdu.
İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda, 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. Sivil altyapıyı ve hastaneleri de hedef alan İsrail, Gazze'de insani felakete neden oluyor.
Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması, Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.
İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 749 Filistinli hayatını kaybetti, 7 bin 607 kişi yaralandı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 52 bin 862'ye, yaralıların sayısı da 119 bin 648'e yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.