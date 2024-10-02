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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Han Yunus'ta evlere düzenlediği saldırıda 40 kişi hayatını kaybetti

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bazı evlere düzenlediği saldırıda 20 kişinin öldüğü bildirildi.

Ekip  | 02.10.2024 - Güncelleme : 02.10.2024
İsrail'in Han Yunus'ta evlere düzenlediği saldırıda 40 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Dawoud Abo Alkas/AA

Gazze/Ramallah

Gazze'deki Avrupa Hastanesi'nden bir kaynağın AA muhabirine verdiği bilgilere göre, İsrail ordusunun, Han Yunus kentinin doğusundaki Selam, Menara ve Maan bölgelerindeki evlere sabah düzenlediği saldırılarda ölen 32 kişinin cenazeleri sivil araçlarla hastaneye ulaştırıldı.

Nasır Tıp Kompleksi'ndeki bir kaynak da AA muhabirine, Han Yunus’un doğusundaki bölgelerden 8 cenazenin hastane getirildiğini ve enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu Filistinlilere ait evler bombalanırken, söz konusu bölgelere sürpriz baskınlarla hareket eden herkese ateş açtı.

Zerd, Aslih, Şair ve diğer ailelere ait onlarca evin bombalandığı evlerden ölü ve yaralılara ulaşma imkanı İsrail ordusunun bölgeden ayrıldıktan sonra mümkün olabildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın Filistinli gazeteci Ahmed ez-Zerd'in ailesine dayandırdığı haberine göre, İsrail güçleri Han Yunus'un güneydoğusunda 2 katlı bir eve saldırı düzenledi.

Saldırıda aralarında gazeteci Zerd'in ağabeyi, amcası ve amca çocuklarının da bulunduğu çok sayıda aile üyesi hayatını kaybetti, Zerd ile annesi ve kardeşi de ağır yaralandı.

İsrail güçlerinin olay yerine yaklaşan herkese ateş etmesi nedeniyle yıkılan evin enkazı altında kalan ölü ve yaralıların çıkarılması için çalışma başlatılamıyor.

Öte yandan İsrail ordusunun ani sızmayla baskın düzenlemesi ve bombardımanı sebebiyle Kizan en-Neccar ve Menara bölgelerinden gece karanlığına rağmen çok sayıda Filistinli ailenin ayrılmak zorunda kaldığı gözlendi.

Daha önce yapılan açıklamalarda ölü sayısının 20 olduğu bildirilmişti.

İsrail ordusu Batı Şeria'da çok sayıda kente baskın düzenledi

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Batı Şeria'nın kuzeyinde Nablus, Tulkerm ve Kalkilya, orta kesimlerinde el-Bire ve güneyinde El Halil kentleri ile çok sayıda bölgeye baskın düzenledi.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Nablus'un doğusundaki Asker ve Balata mülteci kamplarına baskın düzenlediğini ve 3 Filistinliyi gözaltına aldığını belirtti.

Baskına direnen Filistinliler ile İsrail ordusu arasında silahlı çatışmalar yaşandı.

Görgü tanıkları el-Bire kentinde, İsrail askerlerinin bir binaya baskın düzenlediğini, evlerde arama yaptığını ve en az 1 kişiyi gözaltına aldığını söyledi.

Tanıklar, dün akşam Yafa'da düzenlenen silahlı saldırının ardından İsrail askerlerinin El Halil kenti ve çevre beldelerdeki tüm girişleri kapattığını aktardı.

Görgü tanıkları İsrail ordusunun "El Halil ve çevresine sıkı bir kuşatma uyguladığını, bölgeyi büyük bir hapishaneye dönüştürdüğünü" ifade etti.

İsrail ordusu, dün Yafa'da 7 kişinin öldüğü silahlı saldırının ardından El Halil ketini kapattığını ve burayı "askeri bölge" olarak değerlendirdiğini duyurmuştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 721 Filistinli hayatını kaybetti.

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