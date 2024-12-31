İsrail'in Hamas liderlerinden Aruri’ye yönelik suikastı resmen üstlendiği duyuruldu
İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet'in (Şabak), Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri suikastını resmen üstlendiği bildirildi.
Kudüs
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, "İsrail iç istihbarat servisinin, Lübnan'da üst düzey Hamas yetkilisi Salah Al-Aruri'ye düzenlenen suikastın sorumluluğunu resmen üstlendiği” belirtildi.
Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve beraberindeki 6 kişi, 2 Ocak'ta Beyrut'ta "Hizbullah'ın kalesi" olarak kabul edilen Dahiye'de, İsrail'in insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmişti.
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