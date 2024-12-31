Dolar
35.37
Euro
36.65
Altın
2,623.30
ETH/USDT
3,409.50
BTC/USDT
94,909.00
BIST 100
9,830.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON - İstiklal Caddesi yeni yıla hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Darülaceze sakinlerini ziyaret etti. - VTR
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Hamas liderlerinden Aruri’ye yönelik suikastı resmen üstlendiği duyuruldu

İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet'in (Şabak), Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri suikastını resmen üstlendiği bildirildi.

Burak Dağ  | 31.12.2024 - Güncelleme : 31.12.2024
İsrail'in Hamas liderlerinden Aruri’ye yönelik suikastı resmen üstlendiği duyuruldu

Kudüs

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, "İsrail iç istihbarat servisinin, Lübnan'da üst düzey Hamas yetkilisi Salah Al-Aruri'ye düzenlenen suikastın sorumluluğunu resmen üstlendiği” belirtildi.

Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve beraberindeki 6 kişi, 2 Ocak'ta Beyrut'ta "Hizbullah'ın kalesi" olarak kabul edilen Dahiye'de, İsrail'in insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmişti.





Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum: 2025 sonunda tüm depremzede kardeşlerimizi yuvalarına kavuşturacağız
Rize'de yağışın ardından heyelan oluştu
Hatay'da depremzedeler yeni yıla konutlarında giriyor
Dışişleri Bakanı Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile telefonda görüştü
Yüzlerce STK yeni yılın ilk gününde Filistin'e destek için Galata Köprüsü'nde buluşuyor

Benzer haberler

İsrail güçleri, 2024’te işgal altındaki Batı Şeria’da 8800 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, 2024’te işgal altındaki Batı Şeria’da 8800 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail'in Hamas liderlerinden Aruri’ye yönelik suikastı resmen üstlendiği duyuruldu

BM yetkilisi: Gazze'nin kuzeyine son 2 ayda 140 kez ulaşmayı denedik, İsrail reddetti

BM'ye göre İsrail'in Gazze'de hastaneleri hedef alan saldırıları insanlığa karşı suç teşkil edebilir

BM'ye göre İsrail'in Gazze'de hastaneleri hedef alan saldırıları insanlığa karşı suç teşkil edebilir
İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bir beldeden çekildi

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bir beldeden çekildi
Filistin 2024'te modern gazetecilik tarihinin en tehlikeli ülkesinden biri haline geldi

Filistin 2024'te modern gazetecilik tarihinin en tehlikeli ülkesinden biri haline geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet