İsrail'in gözaltına aldığı Filistinli kadın gazeteci şartlı tahliyeyle serbest bırakıldı
İsrail mahkemesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinli kadın gazeteci Latife Abdullatife'nin 12 bin şekel ( yaklaşık 120 bin TL) kefaletle şartlı tahliyesine hükmetti.
Kudüs
İsrail polisinin Doğu Kudüs'te "halkı şiddete teşvik etmek" suçlamasıyla evine giderken gözaltına aldığı Latife Abdullatife, bugün telekonferans yöntemiyle bir kez daha hakim karşısına çıktı.
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Duruşmaya Filistinli kadın gazetecinin ailesinin yanı sıra İsrailli ve Filistinli meslektaşları da katıldı. Mahkemede, İsrail polisi Abdullatife'nin 5 gün gözaltında tutulmasını talep etti.
Abdullatife'nin avukatı Nasır Avde, müvekkilinin sosyal medya paylaşımlarını gazetecilik mesleği kapsamında yaptığını vurgulayarak müvekkilinin serbest kalmasını istedi.
Mahkeme Abdullatife'nin 12 bin İsrail şekeli kefaletle şartlı tahliyesine, İsrail polisinin kendisini ifadeye çağırdığında buna gitmesi gerektiğine hükmetti.
İsrail polisi, Abdullatife'yi serbest kalınca hemen ifadeye çağırırken, avukatı bu karara itiraz ederek müvekkilinin yarın sabah saatlerinde polisle soruşturmaya gitmesini istedi.
Abullatife'nin yarın polis merkezine ifade vermek için gideceğini aktaran avukat Avde, şunları kaydetti:
"Gazetecinin özgürlüğüne tam olarak kavuşmasını ümit ediyoruz. Bu davanın ifade özgürlüğü, basın hürriyetinin bir örneği olduğunu savunuyoruz. Kudüs'te basın mensuplarına ve sivil aktivistlere yönelik bu tür siyasi uygulamaların son bulmasını temenni ediyoruz."
İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yaşayan Filistinli bir çocuk annesi kadın gazeteci Latife Abdullatife daha önce Al Jazeera, BBC, ABD merkezli ABC televizyonu ve Reuters gibi platformlarda çalışmıştı.
İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya ulaşmak isteyen Filistinlilere şiddetli müdahalelerini dünyaya aktaran Abdullatife, 16 Mart akşamı gözaltına alınmıştı.
İsrail yargısı ve polisi, özellikle 7 Ekim'den sonra sosyal medya paylaşımlarını gerekçe göstererek çok sayıda Filistinliyi "şiddete teşvik, kin, nefreti yayma" gibi suçlamalarla demir parmaklıklar arkasına gönderiyor.
Uluslararası basın örgütü Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) Gazze'ye saldırıların başlamasından itibaren çok sayıda Filistinli gazetecinin "basın görevleri ve yaptıkları yorum nedeniyle" gözaltına alındığını açıklamıştı.
CPJ'nin 13 Mart'ta açıkladığı rapora göre, işgal altındaki Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde İsrail'in 70 gazeteciyi, Filistin yönetimininse 5 gazeteciyi gözaltına aldığını paylaşmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.