İsrail'in gece boyu Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu
İsrail ordusunun gece boyu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda Filistinlilerden ölen ve yaralananlar oldu.
İstanbul
İsrail, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına hava, kara ve denizden 247. gününde de devam ediyor.
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Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde Filistinli "Ebu Dekka" ailesine ait eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.
İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde El-Megazi Mülteci Kampı'nda Filistinli "El-Beşiti" ailesine ait bir evi ve El-Bureyc Mülteci Kampı'nı bombaladı. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgilere henüz ulaşılamadı.
İsrail savaş uçaklarının Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi civarında bir evi hedef alması sonucu, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı https://t.co/eXyan1QtIY pic.twitter.com/uHslh8TKMW— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 8, 2024
Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentinin çeşitli yerlerinden, İsrail ordusunun düzenlediği saldırlar nedeniyle şiddetli patlama ve silah sesleri duyuldu.
İsrail topçuları ayrıca Gazze kentindeki Ez-Zeytun, Tel el-Hava ve Es-Sabra mahallelerine yoğun saldırlar düzenledi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 36 bin 801 Filistinlinin öldürüldüğünü, 83 bin 680 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.