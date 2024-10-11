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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında bombaların hedefi yine çocuklar oldu

11.10.2024 - Güncelleme : 11.10.2024
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında bombaların hedefi yine çocuklar oldu

İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bulunan el-Beyyumi ailesinin evini hedef aldı.

Saldırı sonucu 2 çocuk yaşamını yitirdi. Çoğunluğu çocuklardan oluşan yaralılar tedavi edilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi’ne getirildi.

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