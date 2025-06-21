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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik yıkıcı saldırıları hız kesmeden devam ediyor.

Ekip  | 21.06.2025 - Güncelleme : 21.06.2025
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor

Ankara

İsrail ordusunun saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin naaşları, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'ne getirildi.

Yakınlarını kaybedenler Filistinliler, üzüntü yaşadı.

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İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da 16 Filistinliyi gözaltına aldı

Bu arada Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlanan habere göre İsrail askerleri, El Halil'in güneybatısındaki Dura kasabasına bağlı En-Namus el-Fevka Mahallesi'ne baskın düzenledi.

Baskında Cihad es-Sabbar ile iki oğlu Faysal ve Fadi'yi gözaltına alana İsrail askerleri, Filistinlilerin fidanlıklarındaki tarım malzemeleri ve gübrelere de el koydu.

21.06.2025

İsrail güçleri ayrıca Dura kasabasının Deyr el-Asel et-Tahta köyüne de baskın düzenleyerek 9 kişiyi gözaltına aldı.

El Halil'in güneybatısındaki Beyt Avva beldesine yaptıkları baskın sırasında 2 kişiyi gözaltına alan İsrail güçleri, kentin kuzeyindeki Halhul beldesinde de 2 kişiyi gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürdü.

İsrail askerlerinin evlere baskınlar sırasında içindeki eşyaları da tahrip ettiği kaydedildi.

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