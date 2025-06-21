İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik yıkıcı saldırıları hız kesmeden devam ediyor.
Ankara
İsrail ordusunun saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin naaşları, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'ne getirildi.
Yakınlarını kaybedenler Filistinliler, üzüntü yaşadı.
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İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da 16 Filistinliyi gözaltına aldı
Bu arada Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlanan habere göre İsrail askerleri, El Halil'in güneybatısındaki Dura kasabasına bağlı En-Namus el-Fevka Mahallesi'ne baskın düzenledi.
Baskında Cihad es-Sabbar ile iki oğlu Faysal ve Fadi'yi gözaltına alana İsrail askerleri, Filistinlilerin fidanlıklarındaki tarım malzemeleri ve gübrelere de el koydu.
İsrail güçleri ayrıca Dura kasabasının Deyr el-Asel et-Tahta köyüne de baskın düzenleyerek 9 kişiyi gözaltına aldı.
El Halil'in güneybatısındaki Beyt Avva beldesine yaptıkları baskın sırasında 2 kişiyi gözaltına alan İsrail güçleri, kentin kuzeyindeki Halhul beldesinde de 2 kişiyi gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürdü.
İsrail askerlerinin evlere baskınlar sırasında içindeki eşyaları da tahrip ettiği kaydedildi.