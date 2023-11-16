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İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları devam ediyor. Sınır kenti Sderot'tan yayındayız
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Dünya

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle tüm Noel kutlamalarının iptal edildi

Ramallah Belediyesi ve şehirdeki kiliseler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle tüm Noel kutlamalarının iptal edildiğini duyurdu

Turgut Alp Boyraz  | 16.11.2023 - Güncelleme : 16.11.2023
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle tüm Noel kutlamalarının iptal edildi

İstanbul

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