İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde protesto edildi
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük mobil teknoloji fuarında protesto edildi.
Barselona
Dünyanın en büyük mobil teknoloji fuarı Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress-MWC 2024), Barselona'da protestoların gölgesinde kapılarını açtı.
Fuar alanının içinde yeni ve ileri teknolojiler teknolojiseverlerle buluşurken, fuar alanının dışında da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.
Alanın önünde toplanan göstericiler, "Özgür Filistin" sloganları ve Filistin'e destek pankartları ile hem İsrail devletine hem de fuara katılan İsrailli teknoloji firmalarına tepki gösterdi.
Protestonun yapıldığı alanda polis tarafından önlem alındı. Gruptakiler, Filistin halkının yanında oldukları mesajını verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.