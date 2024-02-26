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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde protesto edildi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük mobil teknoloji fuarında protesto edildi.

Fatma Eda Topcu  | 26.02.2024 - Güncelleme : 26.02.2024
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde protesto edildi

Barselona

Dünyanın en büyük mobil teknoloji fuarı Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress-MWC 2024), Barselona'da protestoların gölgesinde kapılarını açtı.

Fuar alanının içinde yeni ve ileri teknolojiler teknolojiseverlerle buluşurken, fuar alanının dışında da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Alanın önünde toplanan göstericiler, "Özgür Filistin" sloganları ve Filistin'e destek pankartları ile hem İsrail devletine hem de fuara katılan İsrailli teknoloji firmalarına tepki gösterdi.

Protestonun yapıldığı alanda polis tarafından önlem alındı. Gruptakiler, Filistin halkının yanında oldukları mesajını verdi.

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