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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye ve Lübnan'a saldırılarında 16 kişi öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahya kentine düzenlediği saldırıda 10 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda da 6 kişi öldü.

Zeynep Tüfekçi Gülay  | 27.10.2024 - Güncelleme : 27.10.2024
İsrail'in Gazze'ye ve Lübnan'a saldırılarında 16 kişi öldü

İstanbul

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, gece saatlerinde, Meşru Beyt Lahya kentinde sığınmacı bir ailenin kaldığı evi bombaladı.

Saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ve kayıpların olduğu ifade edildi.

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeybatısındaki bölgelere topçu saldırısı düzenledi.

Tanıklar ayrıca İsrail güçlerinin, güneyde yer alan Refah kentinin batısındaki bazı noktalara da top mermisi ateşlediğini ifade etti.

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 6 kişi öldü 

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, gece saatlerinde Nabatiye iline bağlı Mercauyun ilçesinin Cedide Mercauyun beldesine iki hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Haberde ayrıca İsrail ordusunun, Baalbek Hirmil bölgesine de bir hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.



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