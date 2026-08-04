İsrail'in Gazze'ye saldırısından 3 yıl sonra enkazdan çıkarılan 112 Filistinli için cenaze töreni düzenlendi

[1/10] İsrail ordusunun Kasım 2023'te Gazze kentinin Sabra Mahallesi'nde Hasayine ve Ebu Şeria ailelerinin yaşadığı bölgeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden ve yaklaşık üç yıl sonra enkaz altından çıkarılan 112 Filistinli, düzenlenen toplu cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

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[7/10] İsrail ordusunun Kasım 2023'te Gazze kentinin Sabra Mahallesi'nde Hasayine ve Ebu Şeria ailelerinin yaşadığı bölgeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden ve yaklaşık üç yıl sonra enkaz altından çıkarılan 112 Filistinli, düzenlenen toplu cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

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