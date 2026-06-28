İsrail’in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda biri kız çocuğu 4 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

İsrail'in Gazze'ye saldırısında biri kız çocuğu 4 Filistinli hayatını kaybetti İsrail’in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda biri kız çocuğu 4 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail’e ait bir insansız hava aracı (İHA) Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde yer alan Selatin bölgesinde bir grup sivili hedef aldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre, 20'li yaşlarda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı.

Hayatını kaybedenlerin naaşları Gazze kentindeki Şifa Hastanesi’ne ulaştırıldı.

Beyt Lahiya beldesinin Amudi bölgesinde de 33 yaşındaki genç bir kadın İsrail ordusunun açtığı ateş nedeniyle omuzundan yaralandı.

13 yaşındaki kız çocuğu öldürüldü

İsrail güçleri ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda yer alan Beni Suheyla kavşağı yakınlarında atılan patlayıcı parçasının isabet etmesi sonucu 13 yaşındaki kız çocuğu İlin İslam Ferra hayatını kaybetti.

Ayrıca Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde ise İsrail güçleri bir şarj noktası yakınlarında sivillerin toplandığı alanı bombaladı. Saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

İsrail'in onay vermemesi nedeniyle Gazze'deki hastaların tedavi için yurt dışına çıkışı iptal edildi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hastaların seyahatlerinin gecikmesine ve tedaviye erişememelerine gerekçe olarak, seyahat izni verilen kişi sayısının sınırlı tutulması ve güvenlik onayı süreçlerinin aylarca sürmesi gösterildi.

Açıklamada, son haftalarda acil ve hayati müdahale gerektiren yaklaşık 70 vakanın seyahat için başvuruda bulunduğu ancak bu hastalardan yalnızca 5 kişiye güvenlik onayı alınabildiği belirtildi.

Uluslararası kuruluşlara ve Birleşmiş Milletler (BM) kurumlarına çağrıda bulunulan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Seyahat izni verilen hasta sayısının artırılması, bekleme sürelerinin kısaltılması ve hayat kurtarıcı vaka işlemlerinin hızlandırılması için acil müdahalede bulunulması gerektiğini yineliyoruz."

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 9 Haziran'da yaptığı açıklamada, tedavi için yurt dışına sevk kararı bulunan 17 binden fazla Filistinli hastanın İsrail'in engellemeleri nedeniyle Gazze Şeridi'nden çıkış yapamadığını ve gecikmelerin hasta ölümlerini artırdığını duyurmuştu.

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde diyaliz cihazlarının yarısı İsrail ablukası nedeniyle durdu

Şifa Hastanesi Böbrek Hastalıkları ve Nakil Bölümü Başkanı Gazi el-Yazici, yaptığı yazılı açıklamada, diyaliz cihazlarının çalıştırılması için gerekli olan sodyum bikarbonat maddesinin eksikliği nedeniyle bölümün ciddi bir krizle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Yazici, "Son dönemde 25 cihaz hizmet dışı kaldı ve geriye sadece kısmi olarak çalışan 26 cihaz kaldı." ifadesini kullandı.

Cihaz krizinin bölüm üzerinde büyük bir baskıya neden olduğunu aktaran Yazici, sağlık ekiplerinin diyaliz seans süresini 4 saatten 3 saate, haftalık seans sayısını ise 3'ten 2'ye düşürmek gibi acil önlemler almak zorunda kaldığını vurguladı.

Yazici, seans süresi ve sayısının azaltılmasının hastaların durumunu olumsuz etkilediğine ve hayati risk derecesini artırdığına dikkati çekerek, bu durumun beşinci evre kronik böbrek yetmezliği olan yaklaşık 240 hastanın sağlık durumunun kötüleşmesine yol açtığı uyarısında bulundu.

Gazze Şeridi'nde diyaliz hizmeti sunmaya devam eden 4 sağlık merkezinden birisi olan Şifa Hastanesi, Gazze kentindeki tek merkez olma özelliğini taşıyor.

Gazze'deki diğer merkezler ise güneydeki Nasır Hastanesi, orta kesimdeki Aksa Şehitleri Hastanesi ve Zevayide beldesinde bulunuyor.

İsrail, bir buçuk yıldır akıbetini gizlediği Filistinlinin hayatını kaybettiğini ailesine bildirdi

Hayatını kaybeden gencin babası Nur Ebu Arra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailenin, oğullarının akıbetini takip etmesi için vekalet verdiği İsrailli bir insan hakları merkezinden telefon aldığını ve bu görüşmede İsrail makamlarının gencin öldüğünü doğruladığının kendilerine bildirildiğini söyledi.

Baba Ebu Arra, İsrailli insan hakları örgütlerinden HaMoked'e ilişkin, "İsrail yargısı nezdinde birkaç ay süren yasal işlemlerin ardından (HaMoked) oğlumuz Mecdi'nin öldürüldüğünü bize bildirdi." ifadesini kullandı.

Ailenin davayı takip etmesi için HaMoked merkezini vekil tayin ettiğini belirten Ebu Arra, merkezin aile adına İsrail Yüksek Mahkemesine dilekçe verdiğini ve oğullarının ölümünü bu şekilde öğrendiğini aktardı.

Ebu Arra, son olarak 3 Aralık 2024'te görülen oğullarının tam olarak hangi tarihte öldürüldüğünü ailenin hala bilmediğini, yaralı olarak gözaltına alındığına dair çelişkili rivayetler bulunduğunu, ancak resmi bir doğrulama yapılmadığını kaydetti.

İsrail'in kendilerini 1 buçuk yıldır bilgilendirmediğini vurgulayan Ebu Arra, "Bu süre zarfında onun akıbetini bilmiyorduk. Gözaltında mı, yaralı mı yoksa şehit mi olduğunu öğrenmek için ilgili tüm Filistinli ve İsrailli taraflarla iletişime geçtik. Ancak İsrail ordusu reddediyordu." diye konuştu.

Filistin basını ise Mecdi Ebu Arra'nın 3 Aralık 2024'te İsrail ordusunun silahlı insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarında can kaybı 73 bin 54'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi ile 43 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1041 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 372 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 786 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 54'e, yaralı sayısının 173 bin 480'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.