İsrail'in Gazze'ye saldırısında 1'i bebek 4 kişi hayatını kaybetti İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na ve Cibaliya'da düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail askerleri, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde bir Filistinliyi hedef aldı.

İsrail ordusuna ait keskin nişancı ateşine hedef olan Filistinli hayatını kaybederken, naaşı Şifa Hastanesi'ne nakledildi.

İsrail savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldığı saldırıda Muhammed İbrahim (38), eşi Ala Mecdi (36) ve 1 yaşındaki bebekleri Usame hayatını kaybetmiş ve çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusuna ait deniz araçlarının Gazze kent sahiline ağır makineli silahlarla ateş açmayı sürdürdüğünü belirtmişti.

İsrail, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'de 38 hasta İsrail kısıtlamaları altındaki Refah Sınır Kapısı'ndan tahliye edildi

Filistin resmi ajansı WAFA'nın Kızılayın açıklamasına dayandırdığı haberinde, tahliyenin Dünya Sağlık Örgütü tarafından koordine edilen tıbbi tahliye operasyonları kapsamında gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, 38'i hasta ve 41'i refakatçi toplam 79 Filistinlinin Refah Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptığı ifade edildi.

İsrail saldırıları nedeniyle sağlık sektörünün ağır darbe aldığı Gazze’de devam eden saldırılar ve sağlık altyapısındaki yetersizlikler nedeniyle ağır yaralı ve kronik hastaların tedavi için Gazze dışına sevk edilmesi gerekiyor.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, 19 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, tedavi için bölgeden çıkışına izin verilenlerin sayısının ihtiyacı karşılamadığını belirterek ilgili mercilerden hasta ve yaralıların tahliyesinin hızlandırılmasını istemişti.

Bakanlık Gazze dışında tedavi için listelere kayıtlı binlerce hasta ve yaralının ise hala çıkış izni beklediğini aktarmıştı.

Filistin Kızılayı, 19 Nisan'da yaptığı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın kısıtlı olarak açıldığı 2 Şubat'tan beri yalnızca 700 yaralının tedavi için Gazze dışına çıkabildiği, yurt dışında tedavi için bekleyen 18 bin yaralı ve hasta bulunduğu kaydedildi.

Gazze'de ateşkese rağmen İsrail'in sınır engeli

İsrail ordusu 10 Ekim 2025'teki ateşkese rağmen 28 Şubat'ta, Refah Sınır Kapısı dahil bölgedeki tüm kapıların ikinci bir duyuruya kadar kapalı tutulacağını açıklamıştı.

Refah Sınır Kapısı'nın 19 Mart'ta yalnızca yayaların geçişi için yeniden açıldığı belirtilmişti.

İsrail makamları, Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı Refah Sınır Kapısı'nda farklı gerekçelerle sık sık kısıtlamalar uyguluyor.