İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 9 kişi hayatını kaybetti

[1/11] İsrail ordusu, ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldığı saldırı sonucu aralarında Al Jazeera Mubasher kameramanı Ahmed Vişah'ın da bulunduğu 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazeleri Deyr Belah kentinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi. Yakınını kaybeden Filistinliler son kez vedalaşırken üzüntü yaşadı.
[2/11] İsrail ordusu, ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldığı saldırı sonucu aralarında Al Jazeera Mubasher kameramanı Ahmed Vişah'ın da bulunduğu 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazeleri Deyr Belah kentinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi. Yakınını kaybeden Filistinliler son kez vedalaşırken üzüntü yaşadı.
[3/11] İsrail ordusu, ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldığı saldırı sonucu aralarında Al Jazeera Mubasher kameramanı Ahmed Vişah'ın da bulunduğu 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazeleri Deyr Belah kentinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi. Yakınını kaybeden Filistinliler son kez vedalaşırken üzüntü yaşadı.
[4/11] İsrail ordusu, ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldığı saldırı sonucu aralarında Al Jazeera Mubasher kameramanı Ahmed Vişah'ın da bulunduğu 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazeleri Deyr Belah kentinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi. Yakınını kaybeden Filistinliler son kez vedalaşırken üzüntü yaşadı.
[5/11] İsrail ordusu, ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldığı saldırı sonucu aralarında Al Jazeera Mubasher kameramanı Ahmed Vişah'ın da bulunduğu 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazeleri Deyr Belah kentinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi. Yakınını kaybeden Filistinliler son kez vedalaşırken üzüntü yaşadı.
[6/11] İsrail ordusu, ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldığı saldırı sonucu aralarında Al Jazeera Mubasher kameramanı Ahmed Vişah'ın da bulunduğu 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazeleri Deyr Belah kentinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi. Yakınını kaybeden Filistinliler son kez vedalaşırken üzüntü yaşadı.
[7/11] İsrail ordusu, ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldığı saldırı sonucu aralarında Al Jazeera Mubasher kameramanı Ahmed Vişah'ın da bulunduğu 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazeleri Deyr Belah kentinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi. Yakınını kaybeden Filistinliler son kez vedalaşırken üzüntü yaşadı.
[8/11] İsrail ordusu, ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldığı saldırı sonucu aralarında Al Jazeera Mubasher kameramanı Ahmed Vişah'ın da bulunduğu 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazeleri Deyr Belah kentinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi. Yakınını kaybeden Filistinliler son kez vedalaşırken üzüntü yaşadı.
[9/11] İsrail ordusu, ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldığı saldırı sonucu aralarında Al Jazeera Mubasher kameramanı Ahmed Vişah'ın da bulunduğu 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazeleri Deyr Belah kentinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi. Yakınını kaybeden Filistinliler son kez vedalaşırken üzüntü yaşadı.
[10/11] İsrail ordusu, ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldığı saldırı sonucu aralarında Al Jazeera Mubasher kameramanı Ahmed Vişah'ın da bulunduğu 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazeleri Deyr Belah kentinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi. Yakınını kaybeden Filistinliler son kez vedalaşırken üzüntü yaşadı.
[11/11] İsrail ordusu, ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldığı saldırı sonucu aralarında Al Jazeera Mubasher kameramanı Ahmed Vişah'ın da bulunduğu 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazeleri Deyr Belah kentinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi. Yakınını kaybeden Filistinliler son kez vedalaşırken üzüntü yaşadı.