İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 9 kişi hayatını kaybetti

[1/11] İsrail ordusu, ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldığı saldırı sonucu aralarında Al Jazeera Mubasher kameramanı Ahmed Vişah'ın da bulunduğu 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazeleri Deyr Belah kentinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi. Yakınını kaybeden Filistinliler son kez vedalaşırken üzüntü yaşadı.

[2/11] İsrail ordusu, ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldığı saldırı sonucu aralarında Al Jazeera Mubasher kameramanı Ahmed Vişah'ın da bulunduğu 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazeleri Deyr Belah kentinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi. Yakınını kaybeden Filistinliler son kez vedalaşırken üzüntü yaşadı.

[3/11] İsrail ordusu, ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldığı saldırı sonucu aralarında Al Jazeera Mubasher kameramanı Ahmed Vişah'ın da bulunduğu 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazeleri Deyr Belah kentinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi. Yakınını kaybeden Filistinliler son kez vedalaşırken üzüntü yaşadı.

[4/11] İsrail ordusu, ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldığı saldırı sonucu aralarında Al Jazeera Mubasher kameramanı Ahmed Vişah'ın da bulunduğu 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazeleri Deyr Belah kentinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi. Yakınını kaybeden Filistinliler son kez vedalaşırken üzüntü yaşadı.

[5/11] İsrail ordusu, ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldığı saldırı sonucu aralarında Al Jazeera Mubasher kameramanı Ahmed Vişah'ın da bulunduğu 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazeleri Deyr Belah kentinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi. Yakınını kaybeden Filistinliler son kez vedalaşırken üzüntü yaşadı.

[6/11] İsrail ordusu, ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldığı saldırı sonucu aralarında Al Jazeera Mubasher kameramanı Ahmed Vişah'ın da bulunduğu 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazeleri Deyr Belah kentinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi. Yakınını kaybeden Filistinliler son kez vedalaşırken üzüntü yaşadı.

[7/11] İsrail ordusu, ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldığı saldırı sonucu aralarında Al Jazeera Mubasher kameramanı Ahmed Vişah'ın da bulunduğu 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazeleri Deyr Belah kentinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi. Yakınını kaybeden Filistinliler son kez vedalaşırken üzüntü yaşadı.

[8/11] İsrail ordusu, ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldığı saldırı sonucu aralarında Al Jazeera Mubasher kameramanı Ahmed Vişah'ın da bulunduğu 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazeleri Deyr Belah kentinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi. Yakınını kaybeden Filistinliler son kez vedalaşırken üzüntü yaşadı.

[9/11] İsrail ordusu, ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldığı saldırı sonucu aralarında Al Jazeera Mubasher kameramanı Ahmed Vişah'ın da bulunduğu 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazeleri Deyr Belah kentinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi. Yakınını kaybeden Filistinliler son kez vedalaşırken üzüntü yaşadı.

[10/11] İsrail ordusu, ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldığı saldırı sonucu aralarında Al Jazeera Mubasher kameramanı Ahmed Vişah'ın da bulunduğu 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazeleri Deyr Belah kentinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi. Yakınını kaybeden Filistinliler son kez vedalaşırken üzüntü yaşadı.

[11/11] İsrail ordusu, ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldığı saldırı sonucu aralarında Al Jazeera Mubasher kameramanı Ahmed Vişah'ın da bulunduğu 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazeleri Deyr Belah kentinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi. Yakınını kaybeden Filistinliler son kez vedalaşırken üzüntü yaşadı.