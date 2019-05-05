Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.68
Dolar
5.96
BIST 100
93,946.08
Altın
1,278.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şehit sayısı 17'ye yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı cumartesiden bu yana devam eden İsrail saldırılarında şehit olan Filistinlilerin sayısının 17'ye yükseldiğini duyurdu.

Safiye Karabacak   | 05.05.2019
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şehit sayısı 17'ye yükseldi

Kudüs

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hamile bir kadının da aralarında bulunduğu 5 kişi daha şehit oldu. 

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 9 aylık hamile olan Emani el-Medhun (33), Abdullah Abdurrahim (22) ve Fadi Ragıb Bedran (31) şehit oldu.

Açıklamada ayrıca İsrail'in Refah kentinin farklı bölgelerinde düzenlediği saldırılarda da Musa Hüseyin Muammer (24) ve Ali Abdulcevad'ın (51) şehit olduğu, devam eden saldırılar nedeniyle yaralanan Filistinlilerin sayısının 110'a çıktığı belirtildi.

Şehit olan Filistinlilerin sayısı 17'ye yükseldi

Dünden bu yana süren İsrail saldırılarında şehit olan Filistinlilerin sayısı 17'ye yükseldi.

Öte yandan Filistinli grupların Gazze'den İsrail tarafına attığı roketler nedeniyle 1'i Filistin asıllı olmak üzere 3 kişi ölmüştü. 

İsrail-Gazze arasındaki gerginlik 

Gazze Şeridi'nde cuma günü keskin nişancı ateşiyle 2 İsrail askerinin yaralanmasının ardından bölgede şiddet tırmanmıştı. İsrail tarafından sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırılarına karşılık Gazze'den roket atışları gerçekleştirilmişti. 

Bu gelişmelerin ardından İsrail ordusu, dün abluka altındaki Gazze Şeridi'nden çok sayıda roket atılmasını gerekçe göstererek savaş uçaklarıyla bölgeye hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birçok yapıyı hedef aldığı saldırılarda içinde Anadolu Ajansının ofisinin de bulunduğu bina yıkılmıştı. 

Yardımeli Derneği de dün akşam İsrail'in, Gazze'de bürolarının bulunduğu binayı bombaladığını duyurmuştu. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Irak ilişkileri ivme kazanıyor
Ukrayna'yı zor bir dönem bekliyor
Venezuela’daki darbe girişimi ters tepti
Aşırı sağ, Avrupa Birliği değerlerini tehdit ediyor
Trump görevden alınır mı?

Benzer haberler

İsrail Gazze'de sivilleri taşıyan aracı hedef aldı

İsrail Gazze'de sivilleri taşıyan aracı hedef aldı

Hamas'tan İsrail'in AA ofisinin de bulunduğu binayı vurmasına kınama

'Bağımsız medyaya yönelik kötü niyetli bir faaliyet'

'AA çalışanlarına geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum'

'AA çalışanlarına geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum'
Netanyahu'dan Gazze'ye saldırıların devam edeceği mesajı

Netanyahu'dan Gazze'ye saldırıların devam edeceği mesajı
Gazze'de tablo ağırlaşıyor

Gazze'de tablo ağırlaşıyor