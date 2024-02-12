İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 28 bin 340'a yükseldi
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı son 10 günde 1102 artarak 28 bin 340'a, yaralı sayısı 67 bin 984'e yükseldi.
Gazze
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