Dolar
30.70
Euro
33.08
Altın
2,021.24
ETH/USDT
2,480.80
BTC/USDT
47,803.00
BIST 100
9,155.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, TFF’nin Riva’daki tesislerinde gerçekleştirilen Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi Töreni sonrası açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı kabul etti.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 28 bin 340'a yükseldi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı son 10 günde 1102 artarak 28 bin 340'a, yaralı sayısı 67 bin 984'e yükseldi.

Mehmet Nuri Uçar  | 12.02.2024 - Güncelleme : 12.02.2024
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 28 bin 340'a yükseldi

Gazze
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı son 10 günde 1102 artarak 28 bin 340'a, yaralı sayısı 67 bin 984'e yükseldi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor
Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü personeli silahlı saldırıda yaralandı
Türkiye, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarından "çok büyük" endişe duyuyor
Beyoğlu'ndaki terör saldırısı davasında mütalaa açıklandı
Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısı

Benzer haberler

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 28 bin 340'a yükseldi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 28 bin 340'a yükseldi

İsrail, Lübnan'ın güneyine art arda hava saldırıları düzenledi

Türkiye, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarından "çok büyük" endişe duyuyor

Hollanda'da temyiz mahkemesi, İsrail'e F-35 parçası satışının durdurulmasına hükmetti

Hollanda'da temyiz mahkemesi, İsrail'e F-35 parçası satışının durdurulmasına hükmetti
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 35 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 35 Filistinliyi gözaltına aldı
GÖRÜŞ-İstenmeyen adam Netanyahu: İsrail'de karşıt sesler yükseliyor

GÖRÜŞ-İstenmeyen adam Netanyahu: İsrail'de karşıt sesler yükseliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet