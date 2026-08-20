İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden ve enkazdan çıkarılan 50 Filistinlinin naaşı toprağa verildi

Bölgede son 2 haftada enkazdan çıkarılan 50 Filistinli için cenaze töreni düzenlendi.

Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'nin önünden başlayan cenaze törenine binlerce Filistinlinin yanı sıra siyasiler ve aşiret temsilcileri de katıldı.

[1/17] İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun bombardımanı sonucu yıkılan ev ve binaların enkazı altında uzun süredir mahsur kalan 50 Filistinlinin cansız bedeni, Sivil Savunma ekiplerinin yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları sonucu çıkarılarak Şifa Tıp Kompleksi'ne getirildi. [2/17] Ailelerin ve kent sakinlerinin katılımıyla hastane avlusundan kaldırılan cenazeler, düzenlenen törenle son yolculuklarına uğurlandı. [3/17] [4/17] [5/17] [6/17] [7/17] [8/17] [9/17] [10/17] [11/17] [12/17] [13/17] [14/17] [15/17] [16/17] [17/17] × [1/17] İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun bombardımanı sonucu yıkılan ev ve binaların enkazı altında uzun süredir mahsur kalan 50 Filistinlinin cansız bedeni, Sivil Savunma ekiplerinin yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları sonucu çıkarılarak Şifa Tıp Kompleksi'ne getirildi. [2/17] Ailelerin ve kent sakinlerinin katılımıyla hastane avlusundan kaldırılan cenazeler, düzenlenen törenle son yolculuklarına uğurlandı. [3/17] [4/17] [5/17] [6/17] [7/17] [8/17] [9/17] [10/17] [11/17] [12/17] [13/17] [14/17] [15/17] [16/17] [17/17]

Filistin bayraklarına sarılı cenazeler, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde bulunan Baptist Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye katılanlar, tören sırasında Filistin bayrakları ve yaşadıkları acıların sona ermesi çağrısında bulunan dövizler taşıdı.

Cenazelerin İsrail'in Aralık 2023'te Gazze kentinde evlerinin bombalanması sonucu öldürülen Suvayfiri, Batnici, Kerm, Aff, Haraz ve Rukayk ailelerinin fertlerine ait olduğu aktarıldı.

Gazze'de İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin cenazelerinin yıkılan evlerin enkazından çıkarılması amacıyla arama çalışmaları devam ediyor.

Ancak, Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğüne göre çalışmalar, imkan ve ekipman yetersizliği nedeniyle güçlükle sürdürülüyor.

İsrail'in Gazze'de son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 10 Filistinli hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında 1283 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 248 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 813 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 417'ye, yaralı sayısının da 174 bin 360'a yükseldiği bildirildi.

Gazze'de enkaz altında ve yollarda hala çok sayıda kişinin bulunduğu, ancak sağlık ve sivil savunma ekiplerinin bu kişilere ulaşamadığı ifade edildi.