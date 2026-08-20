İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden ve enkazdan çıkarılan 50 Filistinlinin naaşı toprağa verildi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında hayatını kaybeden ve evlerin enkazından son 2 haftada çıkarılan 50 kişinin naaşı ve kalıntıları toprağa verildi.
Ramzi Mahmud, Safiye Karabacak
20 Ağustos 2026•Güncelleme: 20 Ağustos 2026
Fotoğraf: Ali Jadallah / AA
İSTANBUL
Bölgede son 2 haftada enkazdan çıkarılan 50 Filistinli için cenaze töreni düzenlendi.
Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'nin önünden başlayan cenaze törenine binlerce Filistinlinin yanı sıra siyasiler ve aşiret temsilcileri de katıldı.
[1/17] İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun bombardımanı sonucu yıkılan ev ve binaların enkazı altında uzun süredir mahsur kalan 50 Filistinlinin cansız bedeni, Sivil Savunma ekiplerinin yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları sonucu çıkarılarak Şifa Tıp Kompleksi'ne getirildi.
[2/17] Ailelerin ve kent sakinlerinin katılımıyla hastane avlusundan kaldırılan cenazeler, düzenlenen törenle son yolculuklarına uğurlandı.
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[1/17] İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun bombardımanı sonucu yıkılan ev ve binaların enkazı altında uzun süredir mahsur kalan 50 Filistinlinin cansız bedeni, Sivil Savunma ekiplerinin yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları sonucu çıkarılarak Şifa Tıp Kompleksi'ne getirildi.
[2/17] Ailelerin ve kent sakinlerinin katılımıyla hastane avlusundan kaldırılan cenazeler, düzenlenen törenle son yolculuklarına uğurlandı.
Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında 1283 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 248 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 813 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.
İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 417'ye, yaralı sayısının da 174 bin 360'a yükseldiği bildirildi.
Gazze'de enkaz altında ve yollarda hala çok sayıda kişinin bulunduğu, ancak sağlık ve sivil savunma ekiplerinin bu kişilere ulaşamadığı ifade edildi.