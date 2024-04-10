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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında Hamas lideri Heniyye'nin 3 oğlu ve torunları hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda hareket halindeki bir aracı hedef alması sonucu Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve torunlarından bazıları hayatını kaybetti.

Mustafa M. M. Haboush, Safiye Karabacak  | 10.04.2024 - Güncelleme : 10.04.2024
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında Hamas lideri Heniyye'nin 3 oğlu ve torunları hayatını kaybetti

Gazze

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail, Ramazan Bayramı dolayısıyla Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Heniyye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu bir aracı hedef aldı.

Saldırıda Heniyye'nin ailesinden araçta bulunan herkesin yaralandığı ya da hayatını kaybettiği aktarıldı.

Sağlık kaynakları, saldırıda Heniyye'nin Hazım, Emir ve Muhammed isimli oğullarıyla torunlarından bazılarının da yaşamını yitirdiğini bildirdi.

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