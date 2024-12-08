Dolar
34.78
Euro
36.77
Altın
2,632.92
ETH/USDT
3,979.10
BTC/USDT
99,603.00
BIST 100
10,081.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Suriye’deki 61 yıllık Baas rejiminin çöküşünün ardından ülkedeki halk sokaklarda kutlama yapıyor. Şam’dan yayındayız.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında çoğu kadın ve çocuk 6 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda ikisi çocuk, ikisi kadın olmak üzere 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Hosni Nedim, Halime Afra Aksoy  | 08.12.2024 - Güncelleme : 08.12.2024
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında çoğu kadın ve çocuk 6 Filistinli yaşamını yitirdi

Gazze

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Deyr Belah'ın güneybatısında yer alan Meşaale bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadır İsrail tarafından bombalandı.

Saldırıda ikisi çocuk, biri kadın 5 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinde ise İsrail ordusu, "Gafri" ailesine ait eve helikopterle hava saldırısı düzenledi.

Bombardımanda Filistinli bir kadın öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre ise İsrail askerleri Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nin güneyi ile üniversite bölgesi çevresinde işaret fişeği attı.

Gazze kentinin kuzeyi ile kuzeybatısındaki Tevvam ile Saftavi bölgelerinde konuşlanan İsrail güçleri, Filistinlilerin evlerine yoğun şekilde ateş açtı, İsrail savaş uçağı Kerame bölgesi çevresini füzeyle hedef aldı.

Beyt Lahiya beldesinde ise İsrail savaş uçakları art arda saldırılar gerçekleştirirken, karadan da topçu atışları düzenlendi.

Ayrıca Beyt Lahiya'daki Cemıyye Tatvir bölgesindeki evler kundaklandı.

İsrail ordusu, Cibaliya bölgesinin batı bölgelerinde yoğun şekilde ateş açtı, Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki evleri havaya uçurdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güneş enerjisi santrali kurulu gücü 2 buçuk yılda yüzde 130 büyüdü
Atatürk Orman Çiftliğinin park alanı kiralanacak
Türkiye'nin jeotermal enerji kurulu gücü 1700 megavatı aştı
Türk Standardları Enstitüsü 15 personel alacak
Gümrük Muhafazadan İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine üç ayrı operasyon

Benzer haberler

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında çoğu kadın ve çocuk 6 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında çoğu kadın ve çocuk 6 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail basını: ABD ve Kanada'da üniversiteler, Filistin gösterilerini bastırmak için İsrailli şirketleri kullanıyor

İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırıları Berlin'de protesto edildi

Kassam Tugayları, İsrailli esirin mesajını yayımladı: "Hükümetimiz, bizi ihmale devam ediyor"

Kassam Tugayları, İsrailli esirin mesajını yayımladı: "Hükümetimiz, bizi ihmale devam ediyor"
İsrail basınında, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin İsrail için kötü haber olabileceği yorumu yapıldı

İsrail basınında, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin İsrail için kötü haber olabileceği yorumu yapıldı
İsrail saldırılarında Gazze'de 4 bin kişi ampute edildi, 2 bini de omurilik ve beyin hasarı aldı

İsrail saldırılarında Gazze'de 4 bin kişi ampute edildi, 2 bini de omurilik ve beyin hasarı aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet