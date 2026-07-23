İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 6 artarak 73 bin 311'e çıktı
İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 6 artarak 73 bin 311'e yükseldi.
Ramzi Mahmud, Muhammed Emin Canik, Çağrı Koşak
23 Temmuz 2026•Güncelleme: 23 Temmuz 2026
Arşiv
GAZZE/İSTANBUL
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.
Son 24 saatte 3 Filistinlinin daha İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği, daha önceki saldırılarda yaralanan 2 Filistinlinin de yaşamını yitirdiği, 1 Filistinlinin ise enkaz altındaki cenazesine ulaşıldığı bildirildi.
Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1185 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 816 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 803 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı kaydedildi.
İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 311'e, yaralı sayısının ise 173 bin 924'e yükseldiği belirtildi.
Gazze'de enkaz altında binlerce cenazenin bulunduğu, ancak ekipman yetersizliği ve İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle ambulans ve sivil savunma ekiplerinin bu cenazelere ulaşamadığı ifade edildi.
[1/57] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentinin güneyinde es-Selasin Caddesi'nde 'el-Mısri' ailesine ait bir eve düzenlediği saldırı sonucu üçü çocuk olmak üzere altı Filistinli yaşamını yitirdi.
[2/57] İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda sivil bir aracı hedef aldı. Saldırı sonucu alev alan araca bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve Filistinliler müdahale etti.
[3/57] İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda sivil bir aracı hedef aldı. Saldırı sonucu alev alan araca bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve Filistinliler müdahale etti.
[4/57] İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda sivil bir aracı hedef aldı. Saldırı sonucu alev alan araca bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve Filistinliler müdahale etti.
[5/57] İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda sivil bir aracı hedef aldı.
[6/57] Saldırı sonucu alev alan araca bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve Filistinliler müdahale etti.
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[14/57] İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda sivil bir aracı hedef aldı. Saldırı sonucu alev alan araca bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve Filistinliler müdahale etti.
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[17/57] Hayatını kaybedenlerin yakınları üzüntü yaşadı.
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[38/57] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentinin güneyinde es-Selasin Caddesi'nde "el-Mısri" ailesine ait bir eve düzenlediği saldırı sonucu bir anne, 3 kızı ve bir oğlu yaşamını yitirdi.
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[1/57] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentinin güneyinde es-Selasin Caddesi'nde 'el-Mısri' ailesine ait bir eve düzenlediği saldırı sonucu üçü çocuk olmak üzere altı Filistinli yaşamını yitirdi.
[2/57] İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda sivil bir aracı hedef aldı. Saldırı sonucu alev alan araca bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve Filistinliler müdahale etti.
[3/57] İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda sivil bir aracı hedef aldı. Saldırı sonucu alev alan araca bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve Filistinliler müdahale etti.
[4/57] İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda sivil bir aracı hedef aldı. Saldırı sonucu alev alan araca bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve Filistinliler müdahale etti.
[5/57] İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda sivil bir aracı hedef aldı.
[6/57] Saldırı sonucu alev alan araca bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve Filistinliler müdahale etti.
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[9/57]
[10/57]
[11/57]
[12/57]
[13/57]
[14/57] İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda sivil bir aracı hedef aldı. Saldırı sonucu alev alan araca bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve Filistinliler müdahale etti.
[15/57]
[16/57]
[17/57] Hayatını kaybedenlerin yakınları üzüntü yaşadı.
[18/57]
[19/57]
[20/57]
[21/57]
[22/57]
[23/57]
[24/57]
[25/57]
[26/57]
[27/57]
[28/57]
[29/57]
[30/57]
[31/57]
[32/57]
[33/57]
[34/57]
[35/57]
[36/57]
[37/57]
[38/57] İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentinin güneyinde es-Selasin Caddesi'nde "el-Mısri" ailesine ait bir eve düzenlediği saldırı sonucu bir anne, 3 kızı ve bir oğlu yaşamını yitirdi.
[39/57]
[40/57]
[41/57]
[42/57]
[43/57]
[44/57]
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İsrail ordusunun Gazze'deki son saldırısında biri bebek, 4 Filistinli yaralandı
Sağlık alanındaki kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusuna ait araçlar, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarının bulunduğu Mevasi bölgesine ateş açtı.
İsrail saldırısında biri, 1 yaşındaki bebek, diğeri çocuk olmak üzere 4 Filistinli yaralandı.
Yaralanan Filistinlilerden ikisi çadırlarının içinde kurşun isabet etmesi nedeniyle yaralandı.
Yerel kaynaklar ve görgü tanıkları da İsrail ordusunun son günlerde bölgeye sık sık ateş açtığı ve bunun sonucunda hayatını kaybedenler ve yaralananlar olduğunu söyledi.
Ayrıca, İsrail ordusuna ait topçu birlikleri Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin doğu kesimlerini hedef aldı. İsrail hücum botları da Gazze kentinin sahil kesimini bombaladı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten bu yana 73 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırılarını, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen sürdürüyor.