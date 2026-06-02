İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 942'ye yükseldi İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 942'ye ulaştı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

[1/10] İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğu bölgelerinde, "Sarı Hat"a yakın Filistinlilere ait evlere saldırı düzenledi. Saldırının ardından bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 1 ölü ve 9 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 933 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 868 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 781 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 942'ye, yaralı sayısının 172 bin 967'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırılarında 2 Filistinli hayatını kaybetti

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Han Yunus kentinin kuzeyindeki Hamed bölgesine saldırı düzenledi. İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından yaralanan Ali Yasir el-Udeyni (28) hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Zevayide beldesine bağlı Ebu Salah bölgesinde ise insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirilen saldırıda ise 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

İHA saldırısında ölen Hamis Mahmud el-Cuveyfil'in (47) cenazesi ile yaralı 5 kişi, Deyr el-Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesine kaldırıldı.

Yerel kaynaklar ve görgü tanıkları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyinde kontrolü altında tuttuğu bölgelerde bina ve tesisleri yıkmaya devam ettiğini belirtti. Han Yunus'un güneyindeki bazı bölgeler de İsrail topçu ateşiyle vuruldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgede ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana düzenlenen saldırılarda 932 kişinin öldüğü, 2 bin 859 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 781 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 941'e, yaralı sayısının ise 172 bin 967'ye yükseldiği bildirildi.

Fotoğraf : Moiz Salhi/AA

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze’de bir araca düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

Aksa Şehitleri Hastanesi’ndeki sağlık kaynaklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Deyr el-Balah kentinin doğusundaki el-Mezraa Okulu yakınlarında İsrail ordusunca hedef alınan araçta bulunan Ahmed Halid Ebu Magasib (32) hayatını kaybetti. Magasib’in cenazesi hastaneye ulaştırıldı.

Saldırıda alev alarak kullanılamaz hale gelen araçtaki çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar da aynı hastanede tedavi altına alındı.

İsrail ordusunun bugün erken saatlerde Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Zevayide beldesi ile Han Yunus kentine düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren 2 kişiyle birlikte bölgedeki can kaybı 3'e yükseldi.

