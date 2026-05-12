İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 742'ye yükseldi İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 742'ye ulaştı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 2 ölü ve 10 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 856 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 463 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 770 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 742'ye, yaralı sayısının da 172 bin 565'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.​​​​​​

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nı hedef aldığı saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu insansız hava aracıyla (İHA) Mülteci Kampı'ndaki bir evin girişini hedef aldı.

İki füzenin isabet ettiği saldırıda Abdurrahman Şeafi hayatını kaybetti, yaralanan 1 kişi Avde Hastanesine kaldırıldı.

Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu bölgedeki saldırılarını sürdürüyor.

Bu saldırılarda şu ana kadar 850'nin üzerinde kişi ölürken, 2 bin 400'ü aşkın kişi de yaralandı.