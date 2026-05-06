İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 619'a yükseldi İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 619'a ulaştı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 1'i enkaz altından çıkarılan 4 ölü ve 16 yaralının getirildiği kaydedildi.

Saldırıda yaralanan 2 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde İsrail güçlerinin, ateşkese rağmen bölgeye neredeyse her gün düzenlediği saldırılar ve yol açtığı kayba ilişkin bilgi verildi.

Habere göre, Gazze kentine iki gün önce İsrail tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan Muhammed Attar, yaşamını yitirdi.

Ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail saldırısında yaralanan Halid Muhammed Salim Cevde de hayatını kaybetti.

Filistinli bir kadın yaralandı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre de İsrail askerleri Beyt Lahiya beldesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadır yakınlarına ateş açtı.

Açılan ateş sonucu Filistinli bir kadın yaralandı.

Gazze kentinin doğusunda, İsrail ordusunun konuşlandığı "Sarı Hat" olarak adlandırılan alanın içindeki pek çok konutu havaya uçurdu.

İsrail ordusu ayrıca orta kesimdeki Bureyc Mülteci Kampının doğu bölgelerine topçu atışlarıyla saldırdı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 837 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 381 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 769 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 619'a, yaralı sayısının da 172 bin 484'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.​​​​​​

İsrail'in Gazze'ye son saldırısında 1 Filistinli yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı

AA muhabirine konuşan bir sağlık yetkilisi, İsrail'in Han Yunus'un Mevasi bölgesinde insansız hava aracıyla (İHA) sivil bir aracı hedef aldığı saldırıda yaşamını yitiren bir Filistinlinin cenazesi ile 17 yaralının Kuveyt Sahra Hastanesine getirildiğini söyledi.

Görgü tanıkları da hava saldırısında, yerinden edilmiş insanların yoğun olarak yaşadığı Mevasi bölgesinden geçen sivil bir aracın hedef alındığını, araçtaki yolculardan birinin öldüğünü ve yoldan geçen çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

İsrail'in Zeytun Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail'in Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail saldırısında Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir alan hedef alındı.

İsrail ordusunun Zeytun Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda Keşku ailesinden 3 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Yaralıların bölgedeki hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.

İsrail’in Gazze kentinin merkezine düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusunun Gazze kentinin merkezine düzenlediği saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail’e ait savaş uçakları, Gazze kentinin orta kesimindeki Derec Mahallesi’nde yer alan El-Vahde Caddesi üzerindeki Cibaliya durağı yakınında bir grup sivili hedef aldı.

Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırıda hayatını kaybeden Filistinlinin naaşı ile yaralılar El-Ehli Baptist Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık kaynakları, Gazze Şeridi’nde sabahtan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 9’a yükseldiğini, bunlardan 4’ünün kuzeyde, 1’inin güneyde, 4 kişinin ise daha önce aldığı yaralar nedeniyle yaşamını yitirdiğini aktardı.

İsrail, ateşkese rağmen sık sık çeşitli iddialarla Gazze'deki saldırılarını sürdürüyor.

BM'den, İsrail'in Gazze'de süren kısıtlamaları nedeniyle "açlığın ortadan kalkmadığı" uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de yaşayan 2,1 milyon insanın Gazze Şeridi topraklarının yarısından daha az bir bölümünde hapsedilmiş durumda olduğunu belirterek, ateşkesin üzerinden 6 aydan fazla süre geçmesine rağmen İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Gazze'de "açlığın ortadan kalkmadığı" uyarısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, işgal altındaki Filistin topraklarındaki durum hakkında bilgi verdi.

BM insani yardım çalışanlarının, Gazze'de yaşayan 2,1 milyon insanın Gazze Şeridi topraklarının yarısından daha az bir bölümünde hapsedilmiş durumda olduğuna işaret etmeye devam ettiğini vurgulayan Dujarric, "İnsanlar, kritik tesislerin bulunduğu Gazze'nin diğer bölgelerine erişemiyor. Ayrıca uzmanlaşmış sağlık hizmetleri için Batı Şeria'ya seyahat edemiyorlar." dedi.

Dujarric, tıbbi tahliye kapsamında izin verilen kişilerin, Gazze'deki günlük ihtiyaçların "çok küçük bir bölümünü" oluşturduğuna dikkati çekerek, yerel hizmetlerin yeniden sağlanmasının, kritik maddelerin girişine ve insani yardım ortaklarının faaliyetlerine getirilen kısıtlamalar nedeniyle engellendiğini vurguladı.

Dünya Gıda Programının (WFP), ateşkes ilanının üzerinden 6 aydan fazla süre geçmesine rağmen Gazze'de "açlığın ortadan kalkmadığı" konusunda uyarıda bulunduğunu vurgulayan Dujarric, "WFP, yüksek yetersiz beslenme seviyelerine dikkati çekiyor. Birçok aile hala taze gıda satın almak için yardımlara bağımlı, her 5 aileden biri günde sadece bir öğün yemek yiyor." ifadesini kullandı.

Dujarriç, akaryakıt kıtlığı nedeniyle her 10 aileden 7'sinin atıkları yakarak yemek pişirmeye çalıştığına dikkati çekerek, bu konuda geçen aya göre yüzde 13 artış gözlendiğinin altını çizdi.

"Sistemi biz kontrol etmiyoruz"

AA muhabirinin, "ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in Gazze'ye yönelik insani yardımları kısıtlamaya devam etmesi konusunda BM'yi kimsenin duyup duymadığı" şeklindeki sorusu üzerine Dujarric, şunları kaydetti:

"Umarız siz gazetecilerden başkaları da bizi duyar. Bu, İsrail taraflarıyla günlük olarak gündeme getirdiğimiz konu. Ayrıca bunları Amerikalı muhataplarımızla da gündeme getiriyoruz. Sonuç olarak bu konuda pek olumlu bir gelişme olmadı. Sistemi biz kontrol etmiyoruz. Sahada olduğumuzu biliyoruz. Meslektaşlarımız, durumun tam olarak ne olduğunu kendi gözleriyle görüyorlar, durumu ve neye ihtiyaç duyulduğunu biliyorlar ve biz bu (yardımları) sadece alamıyoruz."

İşgal altındaki Batı Şeria'daki son durum konusunda da Filistinlilerin topraklarını gasbetmeye çalışan İsraillilerin saldırı ve baskıları nedeniyle yerinden edilmelerin devam ettiğini belirten Dujarric, 2 bini bu sene başından beri olmak üzere, 2023’ten bu yana 5 bin 900'den fazla Filistinlinin yerinden edildiği bilgisini paylaştı.

Hamas, ABD ve garantör ülkelere "İsrail saldırılarını durdurma" çağrısında bulundu

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze şehrinin Derec ve Zeytun mahalleleri ile Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesine düzenlenen İsrail saldırılarına tepki gösterildi.

Açıklamada, "İşgal ordusunun (İsrail) Gazze Şeridi'nde gerilimi tırmandırması ve düzenlediği saldırılar, Şarm el-Şeyh'te imzalanan ateşkes anlaşmasının ihlali konusunda ısrar ve soykırım savaşının devamıdır." ifadesi kullanıldı.

İsrail hükümetinin "suç işlemeye devam ettiği" vurgulanan açıklamada, İsrail'in "Terörist işgal hükümeti (Tel Aviv), kendisini caydıracak herhangi bir tepkiyle karşılaşmadan, ateşkes anlaşması kisvesi altında halkımıza yönelik vahşi suçlarını sürdürmektedir." değerlendirmesi yapıldı.

Hamas, ABD yönetimi ve Şarm eş-Şeyh anlaşmasının garantörü olan ülkeleri "işgali dizginlemek ve Gazze Şeridi'ndeki masum insanlara yönelik saldırılarını durdurmaya zorlamak için derhal harekete geçme" çağrısında bulundu.